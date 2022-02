Vacina infantil contra Covid será obrigatória nas escolas municipais

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) anunciou nesta segunda-feira (31), que as escolas da rede municipal da capital amazonense, irão exigir a apresentação do comprovante de vacina contra a Covid-19 no retorno das aulas presenciais. Conforme o calendário, a volta às aulas da rede pública está prevista para o dia 14 de fevereiro.

Para muitos pais, a obrigatoriedade da vacina é a melhor decisão, considerando a saúde de toda população. Segundo Paulo Oliveira, pai de uma menina de 9 anos e que frequenta uma escola municipal, a volta as aulas será mais segura com a vacina das crianças.

"Para mim, o retorno do ano letivo só é viável com as crianças todas vacinadas. A vacina é a melhor escolha pra proteger todos os estudantes e professores que terão contato mais próximo nas escolas, é uma forma de proteger todos", afirmou o pai.

Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), parlamentares também apoiam a decisão da prefeitura. Para o vereador Marcelo Serafim (PSB), além da medida contar com o seu apoio, ele acredita também que a determinação deve ser estendida para as escolas particulares.

“A saúde das crianças não pode ser colocada em risco por irresponsabilidade de pais negacionistas que insistem em negar a ciência. As escolas particulares têm obrigação de se adequar a regra e oferecer aqueles que não aceitem a vacina, o ensino virtual”, disse.

A vacinação infantil começou a ser aplicada em Manaus em 17 de janeiro em quatro pontos da cidade e estima-se que 260 mil crianças entre 5 e 11 anos estão aptas para receber o imunizante. O vereador Rodrigo Guedes acredita que a vacinação, é a melhor maneira de preservar a vida da população.

“Sou a favor de qualquer medida que vise preservar a vida e já está comprovado que vacinas salvam vidas. Aliás, sempre foi assim! Milhares de pessoas morreram, inclusive meu pai, apenas querendo a oportunidade de se vacinarem e não tiveram”, salientou.

A vacina pediátrica para a Covid-19 utilizada na campanha das crianças é a produzida pela Pfizer. O imunizante será aplicado em duas doses, com intervalo de oito semanas entre as doses, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A vereadora Professora Jacqueline (Podemos) afirma ser a favor da decisão, pensando no bem comum.

“As crianças que não estão vacinadas colocam em risco as outras pessoas que estão. Isso deve ir além de qualquer convicção ideológica, a vacina não impede a proliferação do vírus mas evita o agravamento de casos e internações”, afirmou a professora.

