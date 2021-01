BR-319: No meio do caminho tem uma pedra

| Foto: Divulgação

O colapso da saúde no Amazonas, em janeiro, sobretudo com a falta de oxigênio para abastecer a rede hospitalar de Manaus, devido à alta demanda de casos e de pacientes graves, fruto da escalada da Covid-19, exigiu respostas rápidas das autoridades. Entes governamentais e população logo desenvolveram ações para tentar suprir essas necessidades. Uma remessa de 160 mil metros cúbicos de oxigênio foi enviada pelo MS pelo único acesso por estrada a Manaus: a rodovia BR-319. Os caminhões precisaram enfrentar as ‘pedras no caminho’.

Saindo de Porto Velho, o comboio com sete carretas foi acompanhado por uma equipe de máquinas do Departamento Nacional de Infraestrutura e transporte (DNIT). Já prevendo os obstáculos que encontrariam estrada a dentro, por conta dos atoleiros nessa época sazonal de chuva na região. Uma viagem que duraria trinta e seis horas levou quatro dias. E uma das carretas ainda ficou para trás, fruto dos danos causados pelas péssimas condições de trafegabilidade da rodovia, o que retardou, mais ainda, a sua chegada. O oxigênio que salvaria vidas estava atolado nas lamas da BR.

Construída no período de 1968 e 1973, a BR-319 é a única ligação por terra entre Porto Velho e Manaus. Os quase 900 km de rodovia são estratégicos para o desenvolvimento econômico de vários municípios, como Manaus, Manicoré, Castanho, Humaitá e Porto Velho, pois o deslocamento de uma cidade a outra e escoamento de produção, hoje, se faz hoje de forma precária para aqueles que se aventuram a enfrentar os transtornos pela não revitalização da pista, que apenas sobrevive de manutenções parciais.

A estrada foi inaugurada em 27 de março de 1973, como parte do Projeto de integração nacional promovido pelos governos militares. E, em 1988, a empresa que fazia a linha Porto Velho-Manaus suspendeu os serviços por falta de trafegabilidade na rodovia. As condições precárias da pista e falta de manutenção limitaram o acesso à capital, coração da floresta amazônica, levando a comunidade que dependia desse trajeto à vulnerabilidade econômica e social.

Palco de inúmeras histórias, a estrada ecoa os murmúrios daqueles que habitam em toda sua extensão e anseiam por melhores condições de vida, uma vez que são desprovidos do acesso à saúde, à educação, a condições financeiras para suprir o próprio sustento, tudo resultado da intrafegabilidade da pista. Quando não se enfrenta a lama, come-se poeira.

Durante anos, algumas ações foram desenvolvidas com o intuito de revitalização da BR-319. Thiago Oliveira Neto e Ricardo Jose Batista Nogueira, no artigo “BR-319: Os quarenta anos de uma rodovia na Amazônia”, destacam os programas voltados às tentativas de reabertura do tráfego, como Brasil em Ação (1996-1999), Avança Brasil (2000-2003), Plano Brasil de Todos (2004-2007), Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 1 (2007-2010), PAC 2 (2011-2014). No mesmo documento, os autores destacam os entraves ambientais que têm impedido o avanço das obras de reconstrução.

Em 2020, parlamentares do Amazonas comemoraram as iniciativas do Ministério de Infraestrutura voltadas ao serviço de manutenção do ‘trecho do meio’ (entre os quilômetros 250 e 655) e a finalização dos trâmites burocráticos para formalização do contrato e pavimentação do ‘lote Charlie’ (entre os quilômetros 198 e 250). A licitação foi publicada em janeiro desse ano no Diário Oficial da União para contratação da empresa que será responsável pela elaboração do Plano Básico Ambiental da via.

Enfim, as pedras do caminho estão sendo retiradas. “O nosso sonho de ver a BR-319 asfaltada, como já tivemos há 20 anos, começa a se tornar realidade”, assim desabafou o senador Eduardo Braga, grande expoente nessa luta. #BR319já