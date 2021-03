08 de março e a difícil arte de ser mulher

| Foto: Divulgação

“Mulheres na liderança: Alcançando um futuro igual em um mundo de Covid-19 ”, esse é o Tema global do Dia Internacional da Mulher de 2021. Na linha de frente da crise sanitária, cuidadoras, inovadoras, organizadoras comunitárias e algumas das líderes nacionais dão exemplo no combate à pandemia e ganham espaço para revelar suas contribuições e os fardos desproporcionais que carregam. Na história mundial, são muitas as protagonistas que lutaram por esse reconhecimento.

O primeiro Dia Internacional da Mulher ocorreu em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 1500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país, embora muitos associem a data a um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, com a perda de 130 operárias, que morreram carbonizadas. Mas foi em 1977 que o “8 de março” foi reconhecido oficialmente pelas Nações Unidas.

Esse dia faz alusão às lutas feministas por melhores condições de vida e trabalho, e pelo direito de voto. Sim, pois, em um retorno ao início dos anos 90, quando o marido podia aplicar castigos físicos à mulher, nem direito ao voto tínhamos e ainda nos consideravam civilmente incapazes. Que situação hein?! Anos a fio incompatíveis com a dignidade humana.

Quantas Marias e Clarices choraram no solo brasileiro no momento ditatorial em que viviam?! Quantas Marias e Clarices choram hoje? Ser mulher é estar em constante luta, mesmo com seus direitos reconhecidos. Digna de nota a expressão do juiz que desdenhou da lei Maria da Penha: “Se tem lei Maria da Penha contra a mãe (sic) eu não tô nem aí. Uma coisa eu aprendi na vida de juiz: ninguém agride ninguém de graça”, disse ele. Certamente o pensamento corrobora com os de muitos feminicidas para os quais a violência se tornou banal.

Feliz de Machado de Assis que nos poupou de uma cena dessas em sua arte literária, e aqui me utilizo de eufemismos e ironias. Imagina se Capitu, com aqueles olhos de cigana oblíqua e dissimulada, iria conter a fúria dos Bentinhos de hoje, “machos alfa”, que se utilizam da força para intimidar. Isso seria machismo ou misoginia? “- É pecado sonhar? - Não, Capitu. Nunca foi.” Muitas mulheres ainda sonham e tem se tornado protagonistas de uma nova história.

Que bom que a literatura e as artes nos fornecem um rol de personagens icônicos que desvendam esse universo feminino, o qual Martinho da Vila deve conhecer muito bem. Mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores já passaram pela vida dele.

A Marocas, em O Tempo não Para, revelou o quanto sofríamos com aquele espartilho que nos moldava. Cristiani Torloni, na personagem Carmen, comemorou a descoberta do zíper, “feliz invenção”. “Vou te apresentar o zíper, Marocas”.

Jane Austen nos presenteou com Lizzie, em Orgulho e Preconceito, jovem que vive numa sociedade totalmente patriarcal, onde as mulheres não recebem um tratamento igualitário. Destemida, a icônica personagem avisa: “Há uma teimosia em mim que nunca fica aterrorizada diante da vontade dos outros. A minha coragem sempre aumenta, sempre que alguém tenta me intimidar.”

Esse universo ficcional se mistura com a realidade. Será mesmo que a Amélia é quem era a mulher de verdade? Ataulfo Alves sentia saudades da Amélia que não tinha a menor vaidade e que achava bonito não ter o que comer.

Acho que prefiro ser a caboquinha da melodia cantada por Lucinha Cabral, "brasileira, da pátria d'água, com muito orgulho e farinha". Também a Cabocla, dos versos de Celdo Braga, com cheiro de mato, que, ao se definir, assim encerra sua autodescrição: “Não sou submissa como muitos me pensam. Nem um tipo à toa que não sabe o que quer. Sou gente que luta, que sonha, que ama, sobretudo que sabe o que é ser Mulher”.

Feliz dia a todas as guerreiras!





