Quer fazer pós-graduação gratuita em Vigilância em Saúde? Saiba como

Manaus - Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Vigilância em Saúde oferecido pelo Hospital Sírio Libanês, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e o Ministério da Saúde. O curso equivale a uma pós-graduação e, para o Amazonas, serão oferecidas 40 vagas voltadas, principalmente, aos profissionais que atuam nas ações de vigilância em saúde no estado. Os interessados têm até o dia 30 de janeiro para realizar a inscrição pelo endereço eletrônico .

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Rodrigo Tobias, a parceria para o curso foi firmada no ano passado e deve fortalecer ainda mais a rede de saúde do Amazonas, alinhando metodologias ativas de ensino, interligadas à prática dos trabalhadores da saúde.

Critérios para inscrição

A especialização não é aberta ao público em geral. Para realizar a inscrição, o interessado deve observar alguns critérios: atuar no Sistema Único de Saúde (SUS); executar ações de vigilância em saúde; ter formação superior; possuir disponibilidade para participação dos encontros presenciais e atividades a distância; apresentar a declaração de anuência e liberação do gestor para participação no curso, conforme modelo recomendado no edital.

O período de duração do curso será de março a novembro de 2020, com encontros presenciais e a distância. A especialização tem carga horária de 360h, separada em dez módulos, com encontros presenciais mensais de três dias consecutivos, que ocorrerão de quarta-feira a sexta-feira, de 8h às 18h. O local das aulas será divulgado após a finalização da matrícula.

Qualificação

A especialização integra o Plano Ampliado de Desenvolvimento da Epidemiologia Aplicada aos Serviços do SUS (PADEpiSUS), projeto no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), em conjunto com o Ministério da Saúde, com o apoio do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

No caso do Amazonas, que aderiu ao projeto no ano passado, a Susam oferta na parceria todo o apoio técnico necessário, o local e a divulgação do edital. Além da capital do Amazonas, 26 outras cidades do país participam da qualificação.

Para ter acesso ao edital completo os interessados podem acessar o link .

