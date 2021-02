Confira 10 motivos para você se preocupar em tomar água

| Foto: Divulgação

A água é essencial para a vida humana. O homem moderno não sabe o que é sede, pois ingere alimentos que mascaram a ausência de água. Quando há falta de água no organismo, o corpo começa a racionar o líquido para proteger os órgãos vitais, mas todo o organismo sofre, principalmente ossos e a pele. Veja 10 motivos comprovados pela ciência de que você deve se preocupar em ingerir água:

1- A água ajuda evitar dores nas costas

Os discos invertebrados funcionam como amortecedores e são compostos 80% de água. Esses discos suportam 3/4 do peso corporal e se degeneram com a falta de água. Por outro lado, as cartilagens que protegem as articulações também precisam de água. São como dobradiças que precisam de lubrificação. Se a água não for suficiente, irão aparecer as famosas "dores nas juntas".

2- A água ajuda a combater a artrite

O hábito de beber água pode livrar você da artrite e de processos inflamatórios crônicos de articulações. Por que elas se inflamam? Muitas vezes devido ao atrito seco, por falta do líquido.

3- A água evita dores de cabeça e enxaquecas

Com 2% a menos de água no organismo, o cérebro se ressente, sofre e você terá dificuldades para raciocinar claramente. Importante lembrar que 90% do volume cerebral é constituído por água.

4- A água evita o câncer de cólon

Seis e 8 copos de água por dia podem evitar para afastar o câncer de cólon. Hidratado, o intestino trabalha normalmente e elimina os detritos acumulados com a alimentação.

5- Evita as pedras nos rins

Beber água pode livrá-los das pedras nos rins. A água dilui as excretas e impede as calcificações.

6- Tomar água auxilia no tratamento da asma

O funcionamento dos pulmões necessita de água. Muitas crises de asma seriam aliviadas com o simples uso de água. Os canais para a passagem do ar ficam obstruídos, secos, desidratados e se inflamam.

7- Tomar água auxilia no emagrecimento

Beber água ajuda na eliminação de toxinas e no funcionamento dos rins e intestinos. Muitas vezes a fome é um sinal de que o organismo esta, na verdade, pedindo água.

8- Tomar água ajuda a evitar o mau humor



Está mal humorado? Tome água! A falta de água impede a liberação dos hormônios que regulam a calma e o domínio próprio, provocando ataques de raiva e mau humor

9- Tomar água contribui para absorção de vitaminas

As vitaminas B e C são hidrossolúveis. Para serem absorvidas, precisam de água. As células precisam, no entanto, de água pura, alcalina, de fonte natural. Água com gás, água com sabor e refrigerantes, principalmente à base de cola, podem ser um desastre. O gás do refrigerante favorece a retenção de líquidos e dilata as células, contribuindo para o aumento de peso.

10- Tomar água combate a azia

A azia pode ser sinal de desidratação. Beber água nos intervalos das refeições (nunca durante), duas horas após, e dois a três copos de água em cada intervalo auxilia o estômago a normalizar o PH.

Fonte: O Segredo da Saúde

Dicas práticas para evitar e tratar Doenças - Elisa Biazzi

