Fogos de artifício podem causar problemas de visão, diz especialista

Manaus- Mais um ano se encerra e outro toma seu lugar, e como toda etapa de vida conquistada e superada, uma intensa queima de fogos celebra a chegada de um novo ano que traz esperança e recomeço. Mas apesar do espetáculo, acidentes com o manuseio incorreto de fogos de artifício podem trazer sérios danos ao olhos.

Fogos de artifícios feitos com manuseio incorreto pode causar vários danos que vão desde queimaduras em córneas, pálpebras, cílios e até perfuração devido os explosivos contidos nos fogos de artifícios.

De acordo com o especialista em oftalmologia Swammy Mitozo, esses acidentes podem causar várias sequelas que vão desde a baixa visual, comprometimento físico e até cegueira. “É importante lembrar que esses acidentes podem causar no indivíduo olhos vermelhos, dor intensa, dificuldade para abrir os olhos, lacrimejamento e vários outros problemas”.

Uma dica que pode ajudar é verificar a procedência do produto para evitar explosões e, quando manipulado, evitar que faíscas e centelhas caiam nos olhos.

Ainda de acordo com o oftalmologista, em caso de acidentes é recomendável que as pessoas não utilizem remédios caseiros ou mesmo medicamentos sem prescrição medica. Devem lavar a região dos olhos com água e procurar imediatamente o serviço de oftalmologia.

Em Manaus, o hospital 28 de agosto tem um serviço de urgência 24h para atendimento de serviço público onde existem especialistas que podem atuar evitando complicações maiores.

É importante salientar que o uso de fogos de artifício tem que ser feito por alguém habilitado ou com experiência. Não é recomendado que crianças e adolescentes manuseiem esse tipo de produto.

Swammy disse também que, nesse período de festas, é bastante importante que tomem cuidado com a saúde dos olhos, pois é muito comum o trauma por conta de rolha de espumante, então quando for utilizar é bom evitar que se posicione na direção de outros indivíduos.

É importante que todo cuidado com a saúde seja tomado para que as pessoas possam aproveitar a virada e começar o ano com o pé direito.