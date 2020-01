Amazonense lança dermocosméticos para cuidados pós-harmonização facial

Manaus- Com o avanço da tecnologia, novos procedimentos estéticos surgem a todo o momento. A “queridinha” da vez é a harmonização facial , que se popularizou depois de diversas celebridades aderirem ao tratamento e reaparecerem na mídia com a aparência mais jovem. Mas, o que muita gente não sabe, é que além de escolher um bom profissional para realizar o método, o cuidado pós-procedimento é fundamental para um resultado de sucesso, garantido mais equilíbrio e harmonia ao rosto.

Foi pensando nessa fase do tratamento que a cirurgiã-dentista amazonense, Renata Sharon, lançou, em Manaus, a primeira linha de protocolo home care (cuidado domiciliar) específica para quem passou pela harmonização orofacial. Os produtos dermocosméticos foram desenvolvidos em parceria com a Amazônia Fórmula e são os únicos criados na Região Norte voltados para esse tipo de intervenção.

Dentro da harmonização orofacial, existem diversos procedimentos, entre eles a aplicação de toxina botulínica, preenchimentos com ácido hialurônico, bioestimuladores de colágeno, lipoaspiração de gordura submentoniana, preenchimentos autógenos, fios de sustentação e rinomodelação.

Realizando frequentemente o método em seu consultório, localizado na Rua Praça Santos Dumont, no Centro, Renata Sharon destaca que a proposta é estabelecer um equilíbrio entre a relação estética e funcional, considerando o rosto e o sorriso do paciente. O profissional deve fazer uma avaliação prévia dos traços da face, ouvindo também as opiniões do paciente, para então realizar o procedimento.

Ainda segundo a cirurgiã-dentista, que coordena os cursos de Harmonização do Instituto Brasileiro de Ensino do Norte (IBEN) e da Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas Seção Amazonas (ABCD-AM), os cuidados após o procedimento são necessários para proteger a região em que as correções foram feitas e evitar complicações, promovendo uma recuperação rápida e sem intercorrências.

Os dermocosméticos desenvolvidos pela amazonense foram lançados em dezembro e estão divididos em duas linhas, Ouro e Prata, cada uma com cinco opções de produtos e diferentes ações. “Passamos cerca de um ano trabalhando na composição de cada um, pensando em trazer o melhor para a manutenção da harmonização orofacial”, conta.

A Linha Ouro inclui o Sharon Anti Aging, que tem ação de peeling biológico natural e estimulação da renovação da pele; o Sharon Silicon C, composto por Vitamina C, um agente antioxidante que previne danos causados pela radiação solar e envelhecimento, bem como tem ação clareadora, diminuindo a tonalidade de manchas na pele; o Sharon Área dos Olhos Firmador, que tem ação anti-inflamatória, antiedematosa e vasoprotetora; o Sharon Área dos Olhos Clareador, eficaz no tratamento de hiperpigmentações com depósito de hemossiderina, inclusive da região periocular; e, por fim, o Sharon Filtro solar FPS 45, associado a ativos hidratantes e anti-irritantes.

Já a Linha Prata é composta pelo Sharon Sabonete Diário, que amacia e suaviza a pele, além de atenuar rugas e asperezas; o Sharon Delineador, um modificador biológico que age revertendo o processo de miniaturização do pelo; o Sharon Antiox – C, que promove a hidratação da pele, a regeneração celular e proteção contra infecções; o Sharon Clareador, que promove o clareamento, prevenção e tratamento do fotoenvelhecimento; e o Sharon Gloss Volumizador, que promove um preenchimento nos lábios de forma natural e não invasiva.

