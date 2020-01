Conheça os benefícios do tomate

Tomate é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros | Foto: Divulgação

O Dia do Tomate é comemorado no dia 1º de fevereiro. A fruta, natural das américas, é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros e também um dos mais saudáveis à mesa. Entre os seus principais benefícios, está a prevenção do câncer, combate a problemas cardiovasculares, cuidados com a pele e a visão, fortalecimento do sistema imunológico e muitos outros.

Assim como a fruta, o molho de tomate é um ingrediente recorrente em muitas receitas de família. Ele possui uma alta concentração de licopeno, que é realçado e absorvido pelo organismo quando o tomate é levado às altas temperaturas. Esse nutriente está ligado a redução de risco de diversos tipos de câncer e é um antioxidante duas vezes mais poderoso que o betacaroteno. Por isso, uma das recomendações é que o tomate seja cozido antes de ser consumido, assim, o alimento se torna um excelente antioxidante natural.

Na hora de escolher entre as passatas e os molhos, não esqueça:

Passata de Tomates é a polpa de tomate cozida, sem a pele, sementes, conservantes ou temperos. Você pode usar a passata quando quiser preparar um molho caseiro, pois pode adicionar os seus temperos e ingredientes para deixá-lo do seu jeito. As passatas tem um suco mais espesso composto apenas de tomate, sal e um corretor de acidez;Molho de tomate é o tomate pronto para o consumo. Pode conter cebola, alho, manjericão, etc.

Os molhos prontos servem basicamente para economizar tempo na cozinha, podendo ser usados em massas, pizzas, ou qualquer outro prato servido com molho.

*Com informações da assessoria