Como novos hábitos alimentares podem auxiliar na perda de peso

A chegada do verão somada às resoluções de ano novo e aos exageros das festividades do final de ano muitas vezes resultam no desejo do emagrecimento . E com isso, muitas pessoas se rendem à dietas milagrosas que no final das contas não farão bem nenhum para o corpo.

A nutricionista e consultora da Naiak, Karla Maciel, explica que o processo de emagrecimento deve ser feito de forma responsável e saudável, pois só assim ele será efetivo. Sendo assim, Karla sugere a mudança de hábitos alimentares, que somada à uma rotina de exercícios físicos, irá auxiliar na perda de peso e também dar mais disposição.



Um alimento que pode auxiliar neste processo é o gengibre, comenta a nutricionista. A planta é considerada termogênica, e pode contribuir com o aumento do metabolismo corporal e com a utilização de gordura como fonte de energia.

Karla informa que os seus compostos bioativos, como o gingerol, podem aumentar o gasto de energia corporal, minimizar a absorção de gordura intestinal e auxiliar no controle do apetite.



Um estudo realizado com mulheres obesas mostrou que aquelas suplementadas com gengibre apresentaram uma significativa redução do IMC (Índice de Massa Corporal), insulina sérica e marcadores relacionados ao metabolismo da glicose.

Outro estudo científico (2017) feito com indivíduos com graus variados de gordura no fígado, observou os efeitos da suplementação com essa especiaria também na redução do IMC. Além de atuar na inflamação, o consumo frequente de gengibre se relaciona com o aumento da termogênese, que é a queima de gordura corporal, e da lipólise, que é a quebra de tecido adiposo para geração de energia.