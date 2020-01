Volta ás aulas: dicas de lanches saudáveis e fáceis para as crianças

As férias escolares estão quase no fim e em breve será retomada, em muitas famílias, a rotina de montar a lancheira, organizar a mochila e o uniforme das crianças. Com a correria do dia a dia, uma das principais preocupações dos pais é que os filhos se alimentem de forma saudável, mesmo quando não estão em casa.

A nutricionista do Pátio Gourmet, Lívia Ribeiro, explica que, devido à rotina pesada de tarefas diárias, muitos pais acabam optando por alimentos prontos ou processados na hora de montar a lancheira das crianças. Essa escolha, diz ela, acaba tornando o lanche pouco saudável, sem os nutrientes necessários que a criança necessita para se desenvolver.

Lívia ressalta que é possível oferecer opções de lanches nutritivos e saborosos. Basta seguir um planejamento. Uma dica é fazer as compras no fim de semana e preparar os sanduíches ou outro prato durante a noite. Deixar as frutas já lavadas e separadas nas embalagens também é uma forma de agilizar a montagem da lancheira. Para facilitar mais ainda o Pátio Gourmet já oferece frutas cortadas e embaladas.

Lanches naturais oferecem mais nutrientes para os pequenos e com planejamento, são bem fáceis de fazer | Foto: Divulgação

Para as crianças que têm dificuldade para comer, principalmente frutas ou legumes, a nutricionista orienta a envolvê-los nas compras e preparação dos pratos. “Dessa forma, elas se divertem e conhecem novos alimentos”, frisou.

Outra dica é utilizar potes coloridos, com temas de personagens, preparar alimentos com cortadores diferentes. Os biscoitos, por exemplo, podem ser em formato de estrela ou coração. “Assim, os alimentos ficam mais atrativos aos olhos das crianças”, disse.

De acordo com Lívia, o ideal é que os pais ofereçam diversas opções para as crianças escolherem, incentivando sempre que não haja repetições de alimentos diariamente. “É uma forma de experimentar coisas diferentes e ampliar o paladar”, destacou.

A nutricionista reforça que na lancheira não pode faltar fruta. Sobre as bebidas, o ideal é que sejam sucos naturais ou água de coco. Para manter gelado, uma dica é congelar a bebida em forminhas.

Na lancheira também não pode faltar uma opção de carboidrato. Sanduíches naturais, wrap, biscoitos integrais, pão de queijo e bolos como de cenoura e laranja, são ótimas opções.

Confira três opções de cardápio saudáveis para incluir na lancheira:

1. 4 cookies integrais, suco e uma maçã

2. 2 torradas integrais, três ovinhos de codorna com azeite, água de coco e uma banana

3. 1 fatia de bolo de cenoura, suco natural e um potinho de melancia picada.

*Com informações da assessoria