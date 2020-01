'Viva Saúde' comemora três anos de atividades com aulão de ritmos

Manaus- O projeto que tem como idealizador o vereador André Luiz (PTC), vai completar três anos de existência, neste sábado (1) e, para comemorar, será realizado o “Aulão de três anos do Viva Saúde”, no anfiteatro da Ponta Negra, zona sul de Manaus. O evento é gratuito, será realizado a partir das 18h e tem o objetivo proporcionar qualidade de vida e bem-estar para a população amazonense.

O Viva Saúde tem 11 bases , que estão distribuídas nos bairros da capital amazonense, transformando positivamente as vidas dos manauaras. André Luiz fala da importância de ter cuidado com a saúde e ressalta que o projeto vem ajudando inúmeros participantes. “Nesses três anos, o Viva Saúde vem modificando a vida dos alunos. Meu coração transborda de alegria em saber que o projeto proporciona saúde para as famílias do meu Amazonas. Tenho objetivo de ampliar o projeto para toda Manaus, para beneficiar os que buscam melhor qualidade de vida”, explica.

De acordo com professor do Viva Saúde, Sidclay do Vale, nesses três anos o projeto vem trazendo bem-estar aos participantes. “Os alunos do Viva Saúde estão se precavendo do sedentarismo, esquecendo os momentos de tristeza do dia-a-dia, se divertindo e criando novas amizades. Além disso, vivenciam um momento único e voltam para casa mais felizes”, disse Sidclay.

A analista financeira, Sônia Monteiro, 56 anos, que participa há três anos do projeto, na base do Centro, relata que sua rotina de vida se transformou com as danças e ritmos do Viva Saúde, trazendo benefícios cotidianos. “As atividades que pratico no projeto, que é idealizado pelo vereador André Luiz, vem me ajudando, na rotina, saúde, autoestima, socialização e novas amizades que encontrei na base”, declarou Sônia.

Para o vigilante, Evandro Mota, 51 anos, da base T4, o projeto lhe proporcionou melhor qualidade de vida, o ajudando a eliminar 19 quilos. ”Vivia triste, autoestima baixa, depressivo e sem nenhum ânimo. Porém, depois que conheci a base do T4, tudo mudou. Hoje sou feliz, perdi peso e faço as pessoas felizes também, me sinto saudável”, destaca Evandro, que pesava 99 quilos antes de entrar no Projeto.

