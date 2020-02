Conheça 10 benefícios do chá de salsinha e saiba como fazer

O chá de salsinha traz diversos benefícios para a saúde | Foto: Divulgação

Além de ser usada como um tempero, a salsinha é também uma planta medicinal aliada para sua saúde. Tanto as suas folhas quanto as sementes e raízes são utilizadas para fazer remédios naturais, mas o chá, especificamente, traz diversos benefícios devido os nutrientes e antioxidantes presentes na folha.

Conheça alguns benefícios do chá de salsinha:

1. Melhora o desconforto respiratório

O chá de salsinha é um aliado para quem sofre de asma ou outras doenças respiratórias. O beta-caroteno presente na subjacente planta tem sido relacionado à redução do risco de asma, enquanto os outros compostos da salsinha ajudam no combate à infecção bacteriana e na eliminação do catarro e do muco.

2. Previne tumores

A miristicina é um dos compostos voláteis encontrados no óleo essencial da salsinha, que é liberado em pequenas quantidades durante a infusão do chá. Este antioxidante tem sido relacionado à prevenção da formação de tumores, especificamente nos pulmões, onde o câncer ocorre com muita frequência.

3. Reduz o risco de câncer

Além de suas propriedades anti-tumorais, o chá de salsinha possui flavonoides e outros compostos quimioprotetores que ajudam a neutralizar agentes carcinógenos, evitando danos aos tecidos e estimulando a apoptose (morte celular); o que pode reduzir significativamente o risco de câncer.

4. Aliado da imunidade

As concentrações significativas de vitamina C e vitamina A presentes no chá de salsinha fazem dele um aliado da imunidade. A vitamina C estimula a produção de glóbulos brancos e atua como um antioxidante no combater aos efeitos dos radicais livres causadores de câncer, além de proteger o organismo contra uma série de doenças crônicas, como doenças cardíacas e diabetes.

5. Melhora a circulação

Rico em ferro, o chá de salsinha é uma excelente maneira de melhorar a circulação e prevenir a anemia. O ferro é uma parte crítica da produção de glóbulos vermelhos, que pode ajudar a levar sangue oxigenado para as células que precisam de nutrientes e oxigênio para reparar e funcionar. O alto nível de cálcio no chá de salsa também ajuda o corpo a absorver melhor o ferro, ajudando ainda mais nos problemas circulatórios.

6. Provê ácido fólico

O chá de salsinha é rico em ácido fólico, uma vitamina que comprovadamente reduz a probabilidade de defeitos do tubo neural em bebês. O ácido fólico também é o principal composto que neutraliza a homocisteína no organismo, um composto que pode causar danos aos vasos sanguíneos e aumentar o risco de doença cardíaca.

7. Amigo da visão

A vitamina A é um nutriente essencial para a nossa saúde em geral, e também funciona como um antioxidante, particularmente em relação à saúde da visão. A vitamina A é derivada do beta-caroteno encontrado na salsinha e pode prevenir o estresse oxidativo nos olhos, diminuindo o risco de desenvolvimento de catarata e degeneração macular.

8. Poder desintoxicante

O chá de salsinha é conhecido por ser diurético, o que significa que pode estimular a micção e a limpeza da bexiga e dos rins. Os diuréticos ajudam o corpo a eliminar rapidamente o excesso de toxinas, gorduras, sais e água e reduzem a pressão sobre os rins.

9. Ameniza desconfortos da menstruação

A dismenorreia afeta mulheres em todo o mundo, juntamente com vários outros sintomas menstruais. O chá de salsa é comumente usado para atenuar os efeitos da menstruação, devido à presença de apiol, um dos compostos dos óleos essenciais da salsa. Apiol pode ajudar a regular os períodos mensais e diminuir sua gravidade, especialmente nos meses após a mulher dar à luz.

10. Elimina mau hálito

A salsinha é famosa por refrescar o mau hálito. Isso porque ela tem propriedades antibacterianas que a tornam excelente para a saúde bucal. O chá de salsinha, por sua vez, pode oferecer os mesmos benefícios ao seu hálito.

Como fazer chá de salsinha

Para utilizar na cozinha, deve-se escolher a salsa fresca com folhas bem verdes e firmes ou a salsa desidratada pura, de preferência orgânica, pois assim ela terá mais benefícios.

Ingredientes

30 gramas de folhas de salsinha (frescas ou secas)

1 litro de água

Limão (opcional e a gosto)

Modo de preparo

Ferva a água, desligue o fogo e, quando a água ainda estiver em temperatura elevada, adicione as folhas de salsinha. Deixe as folhas em infusão por aproximadamente 15 minutos na água quente. Adicione limão a gosto, se desejar e está pronto seu chá de salsinha.