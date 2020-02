Brasil já tem 12 casos suspeitos de Coronavírus

Ministério da Saúde faz o balanço sobre o Coronavírus | Foto: Divulgação

O número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil subiu para 13, segundo balanço divulgado na tarde desta sexta-feira, 31, pelo Ministério da Saúde. O Estado de São Paulo concentra a maioria das possíveis infecções, com 7 casos em investigação.

De acordo com a pasta, sete Estados têm casos em investigação: além de São Paulo, com 7 registros, apuram possíveis infecções o Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (1), Paraná (1), e Ceará (1).

Mais de 20 países, além da China, já confirmaram casos de coronavírus. Nesta sexta, Reino Unido, Rússia e Suécia relataram já ter infecções pela doença em seus territórios.

Na quinta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência em saúde pública de interesse internacional por causa do risco de surto global da doença.

Na China, o vírus já infectou 9,6 mil pessoas, das quais 213 morreram. A maioria dos casos está concentrada na região de Wuhan, onde o surto começou.

O que é coronavírus?

Coronavírus é uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias de leves a moderadas em seres humanos e animais. Os primeiros coronavírus humanos foram identificados em meados da década de 1960.

Os tipos de coronavírus conhecidos até o momento são: Alpha coronavírus 229E e NL63.Beta coronavírus OC43 e HKU1SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS).MERS-CoV (causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou MERS). nCoV-2019: novo tipo de vírus do agente coronavírus, chamado de novo coronavírus.

O que é o novo coronavírus?

É um novo vírus, chamado de novo coronavírus - nCoV-2019 –, que tem causado doença respiratória pelo agente coronavírus. Foi descoberto no fim de dezembro de 2019 após ter casos registrados na China.

Até o dia 30 de janeiro, segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de oito mil casos registrados em 18 países, o que mobilizou organismos internacionais e a comunidade científica na busca por respostas sobre prevenção e tratamento.

Como está a doença no Brasil?

No Brasil, até 31 de janeiro, são 12 casos suspeitos em investigação no momento para novo coronavírus, mas nenhum deles foi confirmado.

Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum.

Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002 e a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em 2012.

O Ministério da Saúde tem realizado monitoramento diário da situação junto à OMS, que acompanha o assunto desde as primeiras notificações, em 31 de dezembro de 2019.