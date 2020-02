AM terá 22 casos de câncer de próstata para cada 100 mil homens

Manaus- A Estimativa 2020, lançada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), mostra que o Amazonas terá 960 novos casos de câncer de próstata no biênio 2020/2021, uma média de 22,23 diagnósticos para cada 100 mil homens, de acordo com a taxa bruta de incidência. Presidente da seccional Amazonas da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), o Prof. Dr. Giuseppe Figliuolo explica que o dado ainda preocupa, uma vez que a alteração, em geral, não é detectada precocemente, o que eleva as possibilidades de mortes e de tratamentos mais agressivos. De acordo com ele, cerca de 90% dos casos são detectados na forma avançada da doença.

O médico destaca que, apesar de ter havido redução de cerca de 100 casos, no comparativo das estimativas 2018 e 2020 do INCA, órgão subordinado ao Ministério da Saúde (MS), o número de diagnósticos tende a aumentar, já que grande parte deles continua subnotificada, ou seja, não chega a ser computada junto aos dados epidemiológicos em decorrência de fatores diversos.

Segundo o Inca, 70% dos casos previstos para o Estado ficarão concentrados na capital, Manaus, o equivalente a 680 diagnósticos.

A próstata é uma glândula localizada entre a bexiga e a pélvis do homem e tem a função de produzir e armazenar o líquido seminal, o qual protege e nutre os espermatozoides do sêmen.

Cerca de 75% dos casos de câncer de próstata ocorrem em homens com 65 anos ou mais. E assegura que, quando se trata de saúde do homem, o preconceito ainda é um dos principais obstáculos. “O câncer, em geral, é uma doença silenciosa e de desenvolvimento lento, salvo algumas exceções. Quando apresenta algum sintoma, já está entrando em sua fase avançada, período em que as chances de cura ficam reduzidas. Mas, se descoberto cedo, pode ser tratado e as chances de cura chegam a até 90%”, concluiu.

*Com informações da assessoria