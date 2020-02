UBS Fluvial com tecnologia da Coreia é entregue no Amazonas

O governador Wilson Lima entregou, na manhã desta quinta-feira (13), a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) fluvial inteligente do Amazonas localizada no Estaleiro Juruá, no distrito do Cacau Pirêra, distante 9 quilômetros de Manaus.

A unidade é o primeiro barco equipado tecnologicamente. A reinauguração da UBS foi possível devido a parceria entre o Governo Federal, Governo do Estado, a Prefeitura de Manacapuru e o Governo Coreano, que entrou disponibilizando tecnologia moderna para a saúde ribeirinha.

“A Coreia está investindo algo em torno de R$ 15 milhões em equipamentos de ponta, disponibilizando não só a implantação desses equipamentos, mas também treinamento dos profissionais que estarão embarcados. Vai facilitar todo o armazenamento de informações sobre os pacientes, conectado com o nosso Sistema de Regulação do Estado do Amazonas. Com isso, a gente espera que haja um avanço significativo no atendimento da saúde básica, sobretudo para as pessoas que estão em áreas ribeirinhas”, comenta Wilson Lima.

Reinauguração UBS Catarina Broto dos Santos - Foto Leonardo Mota | Foto:

“A gente espera que haja um avanço significativo nos atendimentos da saúde básica, sobre tudo para aquelas pessoas que estão nas áreas ribeirinhas”, diz o governador.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde do Amazonas (SUSAM), Rodrigo Tobias, com a incorporação da UBS fluvial ao Projeto Barco de Saúde Inteligente, os pacientes terão informações monitoradas do prontuário de entrada até a dispensação de medicamentos. "Todo mapeamento epidemiológico será feito com a Fundação de Vigilância em Saúde", diz Tobias.

A UBS possui consultórios, salas de procedimentos, farmácia, enfermagem e laboratórios que vão atender mais de 5 mil pessoas que não tinham acesso à estratégia saúde da família, na área do rio Manacapuru.

Reinauguração UBS Catarina Broto dos Santos - Foto Leonardo Mota | Foto:

Segundo Wilson Lima, as chances de expandir o projeto para outros municípios já estão sendo avaliadas. “Há todas as possibilidades. Inclusive, estamos estudando novas parcerias com a Coreia e também projetos que o estado possa tocar também para que possamos levar essa tecnologia para outras calhas de rio”, diz.

Veja a transmissão completa da entrega da UBS





Com informações da Assessoria*