'Distúrbios no joelho' é tema de curso de fisioterapia em Manaus

As lesões esportivas são comuns no dia a dia dos atletas profissionais e amadores. Os traumas decorrentes de um esforço físico intenso podem gerar consequências desastrosas (e até irreversíveis) para o perfeito funcionamento do organismo.

Distúrbios na região do joelho, por exemplo, são constantes em jogadores de futebol. Geralmente, este problema está associado aos exaustivos campeonatos e demais treinamentos de condicionamento físico que são intensificados, gradativamente, para um melhor desempenho em campo.

Neste contexto, a Fisioclínica Manaus, localizada na rua Belo Horizonte, 1568 – Adrianópolis, em parceria com o Instituto Ortopedia, Reabilitação e Medicina do Esporte – COHEN-SP, estará realizando o 1º Curso Avançado de Fisioterapia Aplicada a Articulação do Joelho.

Atualmente, a fisioterapia é apontada por diversos especialistas da área da saúde como uma importante ferramenta de tratamento e recuperação de pacientes que sofrem de enfermidades decorrentes de contusões e demais transtornos musculares.

O Dr. Aurélio Assis é o organizador do evento | Foto: Divulgação

Segundo o organizador, Dr. Aurélio Assis, pós-graduado em traumatoortopedia, o evento objetiva esclarecer a importância da fisioterapia aplicada e preventiva nos casos de enfermidades deste gênero.

“Em geral, o tratamento de torções e contusões mais leves pode ser feito através de um anti-inflamatório e compressa de gelo. Mas, em lesões complexas o paciente pode até se submeter a um procedimento cirúrgico, correndo o risco de total afastamento da sua atividade esportiva”, explica o fisioterapeuta.

O curso será ministrado nas dependências do Hotel Intercity, localizado na rua Prof. Marciano Armond, 544 - Adrianópolis, nos dias 20 e 21 de março, tendo como palestrantes dois profissionais especializados em biomecânica e fisiopatologia das lesões ortopédicas:

O Dr. Bruno Bellaguarda (Médico, Ortopedista e Traumatologista com especialização em Cirurgia do Joelho pela USP; Doutor em Ortopedia pela USP; membro do Programa de Pós-graduação em Cirurgia/FM-UFAM; Pesquisador na área de afecções do aparelho locomotor humano)

E o Dr. Maurício Garcia (Msc. em Ciências aplicadas ao Aparelho Locomotor - UNIFESP; Especialista no Aparelho Locomotor-UNIFESP; Especialista em Fisioterapia e Traumato Ortopedia Funcional; Fisioterapeuta e Gestor do Instituto COHEN-SP).

“Sem dúvida, a prevenção é fundamental para a garantia de uma vida saudável do ser humano. Por isso, durante a conferência utilizaremos, na prática, as teorias da fisioterapia aplicada através de exercícios funcionais, buscando um resultado positivo no diagnóstico dos enfermos”, conclui o Dr. Aurélio.

O curso, além de proporcionar um aperfeiçoamento científico aos profissionais e acadêmicos de fisioterapia, também é uma grande oportunidade de aprendizado para os educadores físicos. No término do encontro, os participantes receberão o certificado expedido pelo Instituto COHEN-SP.

As inscrições podem ser feitas diretamente na Fisioclínica Manaus ou nas lojas Ortosena (Amazonas Shopping e Manauara), no período de 10 de fevereiro a 19 de março.

Melhores informações: 99156-1480 / 99197-0072 / 3622-8126 / 3302-3435

