Dia D de vacinação contra o Sarampo é neste sábado (15)

Manaus - O Dia D de mobilização nacional contra o sarampo acontece neste sábado (15), em todo o Estado, com atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede municipal . O público-alvo são crianças e jovens de 5 a 19 anos de idade que ainda não foram imunizados contra a doença. Pais e responsáveis de crianças com esse perfil devem procurar o local de vacinação mais próximo de casa.

De acordo com a Coordenação Estadual do Programa Nacional de Vacinação (PNI) todas as secretarias municipais de saúde estão abastecidas com as doses da vacina. A campanha de vacinação contra o sarampo acontece até o dia 13 de março. O“Dia D”, neste sábado, é uma ação para impulsionar a imunização.

Dados

O Amazonas está há um ano sem registrar casos de sarampo. Os últimos foram em janeiro do ano passado. Em 2019, foram quatro casos de sarampo, sendo três em Manaus e um em Coari. Em 2018, o Estado registrou 9.809 casos confirmados em 50 cidades.

Em todo o ano de 2019, foram quatro casos de sarampo, sendo três em Manaus e um em Coari | Foto: Divulgação

Ao contrário de outras regiões do país que estão passando por um surto da doença, segundo a coordenadora estadual de imunização, Izabel Nascimento, o Amazonas conseguiu controlar o sarampo reforçando principalmente a imunização. Ela explica que, mesmo sem casos há mais de um ano, o cuidado com a vacinação precisa continuar.

No segundo semestre, acontece a segunda etapa da campanha nacional da Tríplice Viral. De 3 a 31 de agosto, pessoas com idade entre 30 e 59 anos serão imunizadas contra a doença e, no dia 22 de agosto, acontece o Dia D de mobilização nacional.

O que é sarampo?

Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus. É altamente contagiosa. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina.

Sintomas

Izabel Nascimento alerta para a semelhança dos sintomas do sarampo com os de doenças típicas desta época do ano e que apresentam manchas vermelhas no corpo, como a dengue. Ela reforçou a necessidade de procurar a UBS mais próxima para obter o diagnóstico correto.

Izabel Nascimento alerta para a semelhança dos sintomas do sarampo com os de doenças que apresentam manchas vermelhas no corpo | Foto: Divulgação

Os sintomas do sarampo são: febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, mal-estar intenso. Em torno de 3 a 5 dias, podem aparecer outros sinais e sintomas, como manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas que, em seguida, espalham-se pelo corpo.

Após o aparecimento das manchas, a persistência da febre é um sinal de alerta e pode indicar gravidade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade.

