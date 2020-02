Medicamentos à base de cannabis já podem ser importados em Manaus

O canabidiol já pode ser usado para fins terapêuticos e medicinais, desde que siga normas e padrões da Anvisa | Foto: Divulgação

Manaus - A comercialização de medicamentos feitos à base do Cannabis em especial do canabidiol (CBD) e do tetrahidrocanabinol (THC), para fins medicinais, já é uma realidade em todo território brasileiro. Agora, o canabidiol que até então estava na lista de substâncias proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pode ser usado para fins terapêuticos e medicinais, desde que siga normas e padrões para sua comercialização.

De acordo com o representante da Ecogenlabs no Amazonas, o farmacêutico André Fiorini, atualmente, a única via legal de aquisição do CBD é por meio de importação autorizada pela Anvisa. “Munido de prescrição, o paciente ou responsável legal solicitam a autorização de importação por meio de um simples cadastro no site da Anvisa”, explica o farmacêutico que, também, destaca que logo após a emissão da autorização, a importação é solicitada e o produto chega no endereço fornecido.

Benefícios e avanços nas pesquisas

Médico Marck Arthur Loureiro Stork | Foto: Divulgação

Estudioso sobre o assunto, o médico Marck Arthur Loureiro Stork, especialista em Medicina da Família e Comunidade, explica que os principais benefícios do uso da cannabis medicinal estão relacionados principalmente com o efeito regulador que esse fitoterápico tem no sistema endocanabinóide, sistema esse, de sinalização endógena que atua fisiologicamente na regulação da homeostase energética e no metabolismo.

“Ele foi descoberto há menos de 30 anos, ainda não tem seus estudos concluídos mas de qualquer forma é uma ação reguladora de algo que se expande por todo o corpo e que portanto vai ajudar a evitar os excessos das ações do nosso corpo e tentar minimizar o efeito danoso de tudo aquilo que está funcionando muito pouco, ou seja, ação reguladora, que traz uma harmonia de funcionamento orgânico”, observa o médico.

O médico lembra que estudos e utilização da cannabis de forma medicinal já eram feitos a cerca de 2.800 anos AC no mundo oriental, no entanto, a humanidade deixou de utilizar essa ferramenta terapêutica e reguladora do corpo. Doenças como epilepsia, esclerose múltipla, onde o volume de estudos científicos e bastante robusto, dores crônicas de variadas causas incluindo até mesmo o câncer, neuropatia diabética que é uma complicação bastante frequente, Alzheimer, o Parkinson e quadros moderados e graves de ansiedade também estão na lista de doenças que podem ser tratadas com o medicamento.

Informação - O farmacêutico ressalta a importância de atividades de conscientização e esclarecimentos sobre os avanços científicos e novas descobertas, tanto para facilitar o acesso à informação, como para abertura de caminhos para sua importação. “Divulgo os produtos, os trabalhos e evidências científicas relacionadas ao uso da Cannabis medicinal junto a médicos, instituições e pacientes por meio de visitas, palestras e com apoio da imprensa", destaca André.