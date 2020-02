Saiba como evitar a infestação de parasitas dentro de casa

Não há nada pior do que ver nossos bichinhos sofrendo com pulgas e carrapatos , não é mesmo? Sempre queremos o melhor para eles, mas uma infestação de parasitas pode acontecer e prejudicar o bem-estar dos nossos companheiros do dia a dia.

Com as altas temperaturas do verão e a umidade do clima, a pelagem dos bichinhos se torna um ambiente ainda mais perfeito para receber pulgas e carrapatos, já que estes gostam de locais quentes e abafados. Esses parasitas são muito encontrados atrás de orelhas, embaixo do pescoço e entre os dedos das patas dos pets.

Mas nem tudo está perdido, pois existem diversas maneiras eficazes para fazer com que esses bichos fiquem bem longe dos seus gatos e cachorros. Confira abaixo algumas dicas para evitar a infestação de parasitas na sua casa e preservar a saúde dos seus animais de estimação.

Conserve a casa sempre limpa

Manter seu lar limpo e agradável é essencial para evitar diversas doenças e todos os tipos de insetos, inclusive os parasitas.

A dica é tornar o aspirador de pó o seu melhor amigo na hora da limpeza, pois esse aparelho consegue eliminar a sujeira que não é tão visível e também os ovos de insetos, como os das pulgas.

Depois da limpeza, com um recipiente do tipo spray, aplique veneno nos locais de fácil alojamento de insetos, como carpetes, vãos de sofá, rejunte do piso e cantos das paredes e portas.

Atenção aos locais de circulação de seus pets

O local em que seu animal fica alocado merece extrema atenção também, pois se for deixado de lado, pode ser alvo fácil para parasitas. Lave, seque e passe veneno na caminha dos seus pets regularmente, para que, assim, a rotina de higiene não permita que haja um ambiente propício à aquisição de visitas indesejáveis.

Higienize sempre os recipientes de água e comida dos animais e troque-os a cada 3 meses por peças novas, para evitar o acúmulo de bactérias.

Mantenha seus pets limpos e com pelos aparados

Para que você não se preocupe com o aparecimento de parasitas nos seus bichinhos, é necessário mantê-los higienizados sempre.

Levá-los ao pet shop para fazer uma limpeza completa, incluindo aparar os pelos e as unhas, faz toda a diferença, pois nada melhor do que pessoas especializadas cuidando dos seus animais com amor e carinho.

Para se precaver ainda mais, você pode diminuir as idas do seu bichinho ao pet shop durante o verão, já que, nessa época, o índice de animais infectados é maior. Frequentar um espaço com grande circulação de bichos infectados ou não facilita a contaminação.

Pensando nisso, uma alternativa viável é higienizar os pets em casa, usando sabonetes e shampoos específicos para o combate a parasitas, garantindo, assim, uma limpeza eficaz.

Não se esqueça também de deixar sempre em dia a carteira de vacinação do seu bichinho. A imunização é uma medida eficaz e importante para garantir ao pet não só a proteção contra determinadas doenças, como o bem-estar geral e um saudável sistema imunológico.

Seguindo essas dicas, não será tão difícil manter sua casa e seus animais livres de parasitas, como carrapatos e pulgas, contribuindo, assim, para uma melhor qualidade de vida de todos os envolvidos.

