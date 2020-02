Cinco dicas para cuidar da coluna e evitar lesões no Carnaval

O carnaval representa celebrações, cultura e muita festa. Para que o período seja lembrado por sua proposta e não por acidentes, é importante adotar algumas práticas para evitar riscos e curtir um carnaval sem traumas.



Para Dr. André Evaristo, médico ortopedista e especialista em cirurgia da coluna, “a atenção com a saúde é uma importante forma de prevenção, para combater os números crescentes de acidentes e cirurgias de emergência deste período”.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), cirurgias decorrentes de traumas crescem mais de 40% durante o carnaval. A Polícia Rodoviária também registra aumento de cerca de 30% de acidentes nessa época.

De olho nesses números, o Dr. André Evaristo separou algumas dicas simples que podem ajudar a evitar lesões e traumas no carnaval:

1- Cuidado com as fantasias: fantasias pesadas podem sobrecarregar a coluna e lesionar os discos intervertebrais. Se não for possível evitar o peso, é importante distribuir entre os dois ombros e manter a postura ereta. Se for necessário o uso de salto alto, é importante se certificar que a rua seja plana, sem desníveis que podem causar torções e quedas.

2 - Faça alongamentos: recomendados para antes e depois de atividades físicas, os alongamentos previnem lesões musculares e ajudam a proteger a coluna e as articulações. Para os foliões, o alongamento é uma ferramenta para ajudar o corpo a aguentar a maratona.

3- Mantenha sua hidratação: estamos no verão, qualquer atividade física pode provocar suor e perda excessiva de líquidos do corpo. Para evitar um quadro de desidratação, que prejudica toda a saúde, é importante beber bastante água. Ter consigo uma garrafa ajuda a lembrar.

4- Tenha uma boa alimentação: para jornadas de festas, os alimentos devem ser pensados para que, de fato, cumpram seu papel de combustível para o corpo. Proteínas, como carnes e queijos, ajudam a manter a musculatura. Já os carboidratos, como pães e massas, são fontes de energia ao corpo e, por isso, bem recomendados para antes das folias. O importante é não pesar demais e prejudicar a festa.

5- No trânsito, seja responsável: segundo levantamento da SBOT, 92% dos acidentes no trânsito são decorrentes do uso do celular. Batidas, ou mesmo freadas bruscas, são suficientes para causar danos à coluna. Portanto, se for dirigir, use cinto de segurança, não beba e não use o celular.