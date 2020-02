FCecon passa a oferecer acompanhamento psicológico na Urgência

O familiar pode solicitar pessoalmente o acompanhamento, diretamente no Ambulatório da FCecon de segunda à sexta-feira. | Foto: Divulgação

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) passou a oferecer acompanhamento psicológico na rotina de atendimento do Serviço de Urgência para pacientes e seus acompanhantes. As equipes estão à disposição dos usuários das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h.

As equipes de Psicologia são formadas por psicólogos da FCecon e estudantes da área em estágio na instituição, que fazem o atendimento aos pacientes e acompanhantes na recepção da Urgência. Durante a abordagem, a equipe oferece o suporte emocional que o familiar necessita, usa músicas e dinâmicas para relaxamento e explica como funciona o serviço de Psicologia da FCecon no Ambulatório.

Emocional – O acompanhamento psicológico na Urgência é uma necessidade da maioria dos usuários do setor, que procuram a unidade com problemas de saúde que, por sua vez, também têm implicações emocionais e psicológicas.

“Quem procura a Urgência tem justamente uma questão urgente para resolver. E, junto dos sintomas, vem a dor emocional. O trabalho que fazemos é para acolher, tirar dúvidas, preencher e amenizar a angústia que essas pessoas sentem”, explica a gerente do serviço de Psicologia da FCecon, Graciete Ribeiro.

Além do serviço na sala de espera e beira leito, a equipe realiza abordagens nos casos de pacientes que estão em sala de medicação e em consulta médica. “É a primeira vez que temos a interconsulta na Urgência, com a equipe da Psicologia acompanhando as consultas médicas e dando o apoio psicológico, principalmente no luto. Esse serviço traz melhorias psicossociais, atenção humanizada e adesão às terapêuticas, assim como às intervenções multiprofissionais”, afirma a gerente do Serviço de Pronto-Atendimento da FCecon, enfermeira Kamila Sena.

Acesso - Para ter acesso ao acompanhamento dos psicólogos da Fundação em consultas ambulatoriais, pacientes e acompanhantes recebem um encaminhamento dos profissionais de saúde que atuam na FCecon. Mas o familiar também pode solicitar pessoalmente o acompanhamento, diretamente no próprio setor, que fica no Ambulatório da FCecon e funciona de segunda à sexta-feira.



Humanização – A implantação do atendimento psicológico na Urgência durante os horários de maior fluxo no setor (manhã e tarde) segue os princípios do Programa Nacional de Humanização (PNH), do Ministério da Saúde (MS). Na avaliação do diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, o serviço oferecido vai de encontro com outras ações que a Fundação tem instituído.

*Com informações da assessoria