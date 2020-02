Ação em Manaus alerta sobre os perigos do consumo excessivo do álcool

Centro de Ensino Literatus realiza, nesta quinta-feira (20), um dia de ações educativas abertas ao público | Foto: Divulgação

Manaus - Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, ocorrem mundialmente mais de 3 milhões de mortes todos os anos devido ao uso nocivo do álcool, o que representa 5,3% de todas as mortes mundiais – na faixa etária de 20 a 39 anos, este número sobe para 13,5% do total de mortes. Para conscientizar a população dos perigos que o consumo excessivo de bebida alcoólica pode causar, o Centro de Ensino Literatus realiza, nesta quinta-feira (20), um dia de ações educativas abertas ao público, com a participação de alunos e educadores da área da saúde.



“A intenção é trazer à tona um debate esclarecedor sobre o tema, as consequências de um consumo imoderado, o que tal excesso pode acarretar ao corpo humano, buscando evidenciar que o uso abusivo do álcool pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de diversas doenças, sendo um dos problemas mais sérios de saúde pública no Brasil”, disse o farmacêutico e professor responsável pela ação, Max Anderson.

Programação das ações

No horário da manhã, a partir das 8h30, nos semáforos próximos à Sede Djalma (avenida Djalma Batista, n° 536 – São Geraldo), haverá uma blitz com cartazes alertando sobre os males do alcoolismo. À tarde, às 15h, a Sede Pará (rua Pará, n° 165, no Vieiralves) irá sediar palestra aberta ao público sobre os efeitos do álcool no cérebro. E à noite, a partir das 19h, acontecerá distribuição de panfletos nas sedes Djalma e Pará.

*Com informações da Assessoria