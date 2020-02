Limpeza das orelhas auxiliam prevenção da otite em cães e gatos

Manaus- Frequente em cães e gatos, a otite é uma enfermidade caracterizada pela inflamação das orelhas . “Trata-se de uma doença provocada por diferentes fatores, como dermatopatias, doenças endócrinas e imunomediadas, conformação das orelhas (orelhas pendulares e com pele muito pregueada), excesso de produção de cera, falta de limpeza, dentre outras, favorecendo a infecção por bactérias, fungos e ácaros e provocando intenso incômodo e dor aos animais, o que interfere diretamente na qualidade de vida”, explica Jaime Dias, médico veterinário e coordenador técnico da área de animais de companhia da Vetoquinol.

O tutor deve estar atento aos sintomas. Cães e gatos com otite podem balançam a cabeça com frequência e/ou a mantém inclinada para um dos lados. Há coceira excessiva (prurido), a pele pode ficar avermelhada, apresentam dor quando o animal coça ou ao toque, presença de secreção ou excesso de cera no conduto auditivo, que vem acompanhada de mau cheiro.

A otite tem tratamento, mas o ideal é preveni-la, evitando que o animal sofra seus efeitos. “O mais simples é também o mais importante; o tutor deve manter as orelhas do pet limpas, hidratadas e com o pH equilibrado. Ao manter a higiene do local, as chances dessa doença aparecer, são menores”.

Ocorrendo a otite, o tratamento pode incluir limpeza das orelhas, lavagens, medicamentos e em alguns casos, procedimentos cirúrgicos, a depender do diagnóstico do paciente. “Apenas um médico veterinário está apto a realizar este diagnóstico. Portanto, em caso de suspeita, o tutor deve procurar um profissional”, sugere Jaime Dias.

Solução em limpeza

A Vetoquinol acaba de lançar no Brasil uma solução que auxilia na limpeza das orelhas e prevenção das otites. Trata-se de Sonotix, que promove a limpeza de forma rápida e profunda, reequilibrando o pH, hidratando a pele e, desta forma, contribuindo para a manutenção da saúde das orelhas, auxiliando a prevenção dessa doença. Além de remover o cerúmen de modo rápido, neutraliza o odor, devido à fragrância de limão.

A solução pode ser utilizada na limpeza de rotina para manter a saúde das orelhas ou quando o animal já estiver acometido por otite, pois prepara a pele da orelha para a utilização do tratamento recomendado pelo médico veterinário. “Sonotix também pode ser utilizado após a recuperação do animal, evitando o reaparecimento da otite. Outra recomendação é a utilização após o banho ou após a realização de exercícios em água”, orienta Jaime Dias. “Sonotix limpa em média até 60 orelhas e já está disponível nos pet shops”, finaliza o especialista.

*Com informações da assessoria