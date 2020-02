Inicia mutirão de consultas e exames para pacientes na fila do Sisreg

O atendimento é na policlínica Gilberto Mestrinho no Centro de Manaus. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Iniciou nesta sexta-feira (21), um mutirão de atendimentos em saúde na Policlínica Gilberto Mestrinho (Avenida Getúlio Vargas, Centro). O objetivo é de reduzir o tempo de espera de quem tem consultas e exames agendados no Sistema de Regulação (Sisreg). A ação será realizada durante todo o período do Carnaval e encerra na próxima terça-feira (25), com previsão de 1.500 atendimentos nos cinco dias de mutirão.

Os procedimentos incluem exames de ultrassonografia e consultas em cirurgia ginecológica, fonoterapia e cardiologia com risco cirúrgico. Estão sendo realizadas, ainda, testagem rápida e aconselhamento para sífilis, HIV e hepatites A e B, entre outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

O secretário de saúde, Rodrigo Tobias, enfatiza que a ação tem como objetivo impulsionar esta redução. “A intenção é reduzir algo em torno de 60% a fila daqueles exames, tanto para ultrassonografia, cardiologia, risco cirúrgico e ginecologia”, explicou Tobias, ao ressaltar que ações semelhantes devem ser realizadas em outras unidades de saúde.



Agendamentos

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) está confirmando exames e consultas previamente com os pacientes agendados no Sisreg. “Nós verificamos, na fila da regulação, quais aqueles exames que tinham maior demanda. Estamos ligando para todos esses pacientes. A equipe está dizendo o dia e o horário que eles têm que estar aqui. Nesse primeiro momento vamos trabalhar com a fila reprimida do Sisreg, com exceção do centro de testagem e aconselhamento. No caso de testagem para HIV, sífilis e hepatites virais B e C, é livre demanda”, observou Maximina Malagueta, diretora da Policlínica Gilberto Mestrinho.



Horários de atendimento

No sábado (22/02) e no domingo (23/02), serão realizadas ultrassonografias, sendo 50 pela manhã, das 8h ao meio-dia, e 50 à tarde, das 14h às 18h; e 30 consultas em cardiologia, das 9h às 15h, em ambas as datas.



Na segunda-feira de Carnaval (24/02), serão ofertadas 50 ultrassonografias, das 14h às 18h; e 30 consultas em cardiologia com risco cirúrgico e 50 consultas em cirurgia ginecológica, das 9h às 15h. E, na terça de Carnaval (25/02), o mutirão terá 50 ultrassonografias, das 14h às 18h; e 30 consultas em cardiologia com risco cirúrgico e 50 consultas em cirurgia ginecológica, das 9h às 15h; e 20 consultas em fonoaudiologia, do meio-dia às 15h.

As testagens rápidas e aconselhamentos para sífilis, HIV e hepatites virais B e C serão oferecidas em todos os dias do mutirão, sempre das 9h às 15h, com demanda livre.





Com informações da assessoria