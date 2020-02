Descubra o que pode significar a dor de cotovelo

Engana-se quem pensa que a dor de cotovelo está ligada somente ao dito popular daquela sensação de inveja. Pessoas de todas as idades estão sujeitas a sofrerem com incômodos nesta articulação, que fica entre o braço e o antebraço e auxilia o ser humano na realização de trabalhos domésticos, atividades no trabalho, exercícios físicos ou até mesmo lazer.



Por isso, o ortopedista e especialista em ombro e cotovelo e sócio da Clínica LARC, Dr. Layron Alves, explica quais são os principais problemas que afetam a região e como eles podem ser tratados.

Epicondilite lateral

Conhecida popularmente como cotovelo do tenista é caracterizada pela inflamação e micro rompimento de fibras dos tendões extensores do antebraço. Pode se manifestar por meio de um desconforto e sensibilidade na parte lateral do cotovelo, dor ao apertar ou pegar algo, rigidez ou dificuldade em mover a região e até dificuldade para esticar o local.

Tendinite

Este é um problema que também é definido por conta de uma inflamação que acontece nos tendões da região. “Assim como a epicondilite, seu aparecimento causa dor ao realizar movimentos com o braço e uma hipersensibilidade a toques, porém, a diferença se dá por conta do incômodo ser localizado mais no meio do cotovelo", esclarece Layron.

Artrite

Considerada como uma doença crônica e autoimune, ela também é capaz de desencadear uma inflamação das articulações, resultando em sensações de calor, vermelhidão, inchaço, dificuldade de movimento, seguido de dor e rigidez. E em episódios onde o problema não recebe cuidados precoces ela pode causar erosão óssea e até deformidade nas articulações.

Feito seu diagnóstico por um médico ortopedista e de preferência especializado em ombro e cotovelo, o tratamento é individualizado e é possível contar com a inovação da medicina.

Além disso, o tratamento também pode ser realizado por meio do uso de remédios orais, de repouso, afastamento das atividades que podem ter desencadeado o quadro, exercícios de fisioterapia para reabilitar a região e dar mais força e flexibilidade à articulação.

*Com informações da assessoria