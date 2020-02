Especialista dá dicas de como voltar aos treinos após o Carnaval

Durante a maratona de quatro dias de carnaval nem sempre comer bem e se hidratar de maneira satisfatória é uma prioridade. Sendo assim, é preciso recuperar o corpo antes de voltar a rotina de treinos normalmente.

Para isso, o personal trainer Nilton Bala recomenda fazer uma alimentação pré-treino mais leve e retomar a malhar de forma moderada nesses primeiros dias. “Volte diminuindo a intensidade e aumentando a quantidade, ou seja, faça mais repetições, porém com pesos menores”, ensina.

Nilton alerta ainda sobre a importância de não esquecer de se hidratar durante o treino. “É crucial repor os líquidos e minerais para o bom funcionamento do nosso organismo. Esse período carnavalesco, por vezes, convida a alguns excessos, quer na alimentação ou ingestão alcoólica. Por isso, seja cuidadoso com o seu corpo e sua saúde”, recomenda.

Metas

E nada de abandonar as metas pré-estabelecidas antes do Carnaval — que precisam ser realistas, desafiantes e atingíveis. “Seja coerente e trace metas curtas para que possa superar as expectativas de forma saudável e sem radicalismos”, recomenda Nilton.

O personal orienta ainda realizar atividades aeróbicas, fundamentais no processo de queima de calorias. “Se frequentar o ginásio pratique musculação para aumentar a sua massa magra e o metabolismo basal. Seja criativo e procure variar o seu treino, pois assim evita a monotonia e acelera o processo na conquista dos seus objetivos”.

*Com informações da assessoria