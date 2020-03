Portugal confirma primeiro caso de Coronavírus

Portugal registrou o primeiro caso de coronavírus no país. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pela ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido. A vítima, um homem de 60 anos, viajou recentemente ao Norte da Itália, o principal epicentro de Covid-19 na Europa.

Marta Temido afirmou, ainda, que um segundo caso, referente a um homem de 33 anos que esteve em Valencia, na Espanha, é investigado. O país vizinho já registrou 83 casos da doença, entre eles o famoso escritor chileno Luiz Sepúlveda, que reside no Norte do país.

Ambos estão internados na cidade de Porto e o estado de saúde deles é considerado estável. Pessoas que estiveram com os dois pacientes serão examinadas e acompanhadas pelas autoridades médicas, informou a ministra. O paciente suspeito já teria recebido um diagnóstico positivo, mas aguarda o exame da contraprova.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, disse ao veículo português Público que a chegada da doença ao país já era esperada.

''Isso é a chamada notícia esperada há muito tempo. Era de estranhar que não houvesse nenhum caso em Portugal. Agora, não se deve entrar em alarmismos'', disse Rebelo de Sousa, enfatizando que os casos tiveram origem fora do território português.

O caso do homem que viajou à Itália é o primeiro a ser registrado em Portugal, mas dois cidadãos portugueses já haviam sido diagnosticados com Covid-19. Um homem chamado Adriano Maranhão, de 41 anos, contraiu o novo coronavírus a bordo do cruzeiro Diamond Princess, e ficou internado no Japão até o último final de semana, segundo o Público.