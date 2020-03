Cresce o consumo abusivo de álcool entre mulheres no Brasil

o abuso desse tipo de bebida afeta diferentes setores sociais. | Foto: Divulgação

O Ministério da Saúde apresentou dados inéditos, indicando que 17,9% da população brasileira adulta faz uso regular e abusivo de bebidas alcoólicas. O que é considerado ingerir bebidas alcoólicas em excesso foi apontado conforme métrica do Ministério.

Os números obtidos pelo balanço da pesquisa podem ser preocupantes para toda a sociedade, já que o abuso desse tipo de bebida afeta diferentes setores sociais.

Dados do consumo abusivo

O parâmetro para definir o uso abusivo é a quantidade de ingestão de bebida alcoólica nos últimos 30 dias durante um mesmo tipo de ocasião. No caso dos homens, é considerado uso abusivo de álcool a ingestão de cinco ou mais doses, já para as mulheres, quatro doses.

De acordo com os dados divulgados, 11% da população feminina faz uso abusivo de álcool, de acordo com as métricas do Ministério. Taxa bem menor que a masculina, que aponta 26% de homens que consomem álcool em excesso. Mesmo assim, a taxa de crescimento entre as mulheres é a maior.

A pesquisa considerou o período de 2006 a 2018, no qual a taxa de uso abusivo de álcool praticamente se manteve. Entre as mulheres, porém, essa porcentagem cresceu 42,9%. Em 2006, 7,7% das mulheres consumiam álcool em excesso.

Esse salto percentual em pouco mais de uma década, de 7,7% em 2006 para 11% em 2018 preocupa as autoridades da saúde no Brasil, que também têm se empenhado a entender a ecologia desse aumento. Tem-se considerado entender os motivos desse aumento para que se tome, então, as medidas educativas.

Com tudo isso, a médica Daphne Benatti deixa um alerta: o organismo da mulher tolera muito menos álcool que o dos homens. Por isso, por exemplo, a quantidade de cerveja que favorece o desenvolvimento de cirrose em um homem é de 20 latas por semana. No caso das mulheres, esse número cai para 10.

Comparação entre cidades brasileiras

Quando consideradas as capitais pesquisadas do Brasil para obtenção dos dados, Salvador sai na frente. O índice de pessoas adultas, de ambos os gêneros, que alegou ter feito consumo excessivo de álcool dentro dos parâmetros da pesquisa foi de 23,5%. A menor taxa foi a de Manaus, capital do Amazonas, com 13,8%.

Para o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, esse aumento, ironicamente, deve-se aos avanços e conquistas do papel da mulher na sociedade. Segundo o secretário, com a maior presença no mercado de trabalho, mais liberdade e uma vida social mais ativa, o álcool se tornou mais presente na vida delas.



A estratégia para reduzir esse aumento, conforme Wanderson, é disseminar mais informação sobre o tema. Ele entende que é eficaz e necessário apresentar à população as informações corretas sobre os malefícios do álcool e a alternativa do consumo regular e social o que entende-se como mais sustentável.

O secretário também ressalta a importância de disseminar essas informações não somente com programas focados nas mulheres. A ideia é que esse discurso chegue a todos. Isso porque mesmo as mulheres apresentando o maior crescimento percentual, os homens ainda representam o maior número entre os consumidores totais.

Relação entre álcool e morte

Em 2017, o álcool representou 1,4% das causas de morte registradas. Sendo que, desses casos, aproximadamente, 10% eram mulheres e 90% homens. Esse dado considera os efeitos do álcool na mortalidade sob uma perspectiva expandida: são contabilizadas, inclusive, mortes causadas por doenças oriundas do consumo excessivo dessa substância, como a doença hepática alcoólica (DHA).

Esse quadro exclui, porém, mortes consideradas parcialmente causadas pelo álcool, como acidentes e violência. De qualquer forma, um dado importante é que 5% das doenças mundiais catalogadas são causadas por álcool.





*Com informações da assessoria