Sem tratamento específico, crescem fake news de combate ao Coronavírus

Manaus (AM) - A chegada do Coronavírus ao país provocou grande preocupação na população. Desde a descoberta do primeiro caso, o Ministério da Saúde tem indicado uma série de medidas protetivas. No entanto, notícias falsas que indicam receitas milagrosas de combate à doença começaram a circular pela internet, prejudicando a atuação de órgãos envolvidos no combate ao vírus.

Entre as recomendações disparadas via WhatsApp, estão: tomar chá de abacate com hortelã, chá de alho, uísque quente com mel ou vitamina C com zinco, mas nenhuma destas medidas ajudam a prevenir o Covid-19.

Tais mentiras têm prejudicado o trabalho de órgãos envolvidos nas ações de combate à doença. Desde o final de janeiro, o Ministério da Saúde se movimenta para desmentir essas notícias.

A cura da doença ainda não foi descoberta e, por isso, o ideal ainda é a prevenção, mas da maneira correta. Confira as medidas básicas de prevenção segundo orientação de especialistas:

Lavar as mãos com água e sabão frequentemente por pelo menos 20 segundos; Usar álcool em gel; Não compartilhar objetos pessoais; Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir; Manter os ambientes bem ventilados e Evitar contato próximo com pessoas doentes.





Serviço de Combate à Fake News

Para receber "informações virais" sobre Coronavírus, o Ministério da Saúde disponibilizou um número de WhatsApp (61) 99289-4640. Desde o início da epidemia, foram recebidas 6,5 mil mensagens, 90% relacionadas à nova doença, mas 85% eram falsas.

Além disso, o site do Ministério conta com uma página específica de fact-checking (agência pública), a checagem de fatos, em que diversas Fake News a respeito do Corona Vírus são desmentidas.

