Vídeo: Anvisa exige o uso de máscaras para evitar contágio do Covid-19

Manaus- No final de fevereiro houve a confirmação do primeiro caso de infecção por Covid-19 no Brasil. Desde então, diversas medidas de prevenção têm sido divulgadas e recentemente foi indicada mais uma: o uso de máscaras cirúrgicas.

O risco de ser contaminado pela Covid-19, a doença causada pelo novo Coronavírus, fez com que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidisse obrigar os funcionários a usarem máscaras de proteção.

A recomendação é direcionada a trabalhadores de portos, aeroportos ou áreas de fronteira e deve ser usada enquanto não houver confirmação de infectados nos navios e aviões.

Além disso, a Agência reforça as dicas básicas de prevenção que envolvem a lavagem das mãos, uso do álcool gel e cuidado ao espirrar e tossir.

