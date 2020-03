Vídeo: vacina contra HPV tem pouca adesão no AM

A infecção por HPV leva entre 10 a 15 anos para se manifestar no organismo | Foto: Reprodução





Manaus (AM)- De 2014 até o ano passado, 23 mulheres morreram por mês no Amazonas em decorrência do câncer de colo de útero. Segundo os médicos, esse é o único tipo de doença cancerígena que pode ser evitada por meio de imunização.

Vacina contra o vírus HPV | Foto: Em Tempo

A vacina contra o vírus HPV está disponível gratuitamente na rede pública de saúde e é voltada para pré-adolescentes entre 9 e 13 anos de idade. Porém, desde que foi lançada no brasil em 2014, a imunização apresenta baixa procura. Segundo o Ministério da Saúde menos de 20% do público alvo já foi vacinado. Uma das razões para a baixa procura da vacina é o preconceito religioso.

| Foto: Em Tempo

A infecção por HPV leva entre 10 a 15 anos para se manifestar no organismo. Ninguém está imune e a contaminação pelo vírus ocorre durante o ato sexual. A maior parte das pacientes diagnosticadas com câncer de colo de útero tem entre 35 e 40 anos de idade, muitas precisam enfrentar um procedimento invasivo chamado Conização para evitar a enraização da doença.

Março Lilás

Nesta segunda-feira (02) foi dado início ao segundo ano do Movimento Estadual Março Lilás, que busca conscientizar mulheres sobre a importância do exame preventivo e da vacina.

A abertura oficial será realizada na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), bairro Planalto em Manaus.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

| Autor: Em Tempo





*Texto WEB: Marhia Edhuarda Bessa