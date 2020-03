Terapeuta capilar tira dúvidas e dá dicas na hora de lavar o cabelo

A lavagem diária pode ser necessária de acordo com a oleosidade dos fios e do couro cabeludo. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Muitas pessoas têm dúvidas na hora de lavar os cabelos. A principal delas é a frequência. A tricologista e terapeuta capilar, Viviane Coutinho, diz que a lavagem diária pode ser necessária de acordo com a oleosidade dos fios e do couro cabeludo.

"Porém, o mais indicado seria lavar em dias alternados, fugindo dessa regra de diferenciar cabelos muito oleosos ou muito secos", pondera Viviane, que diz que a lavagem não deve ser feita com água muito quente:

"Banhos muito quentes estimulam ainda mais as glândulas sebáceas, ou seja, aumentando oleosidade . Ainda facilita a descamação e as fibras também podem ressecar, perder brilho e viço".

Outro erro comum que muita gente comete é não lavar corretamente, passando o xampu apenas nos fios.

"É preciso direcionar o couro cabeludo, respeitar o tempo de pausa para que ocorra a entrega das propriedades propostas e massagear sempre de forma suave sem o uso das unhas", pontua a profissional.

Viviane também falou sobre o uso de pré-xampu, que como o próprio nome diz, é um produto que deve ser utilizado antes da aplicação do shampoo

"Pré-xampu é um facilitador para aqueles cabelos que se encontram muito oleosos. Esses produtos auxiliam na remoção da sujidade e oleosidade,"explica a tricologista, que também fala sobre o uso do condicionador:

"O uso depende da fibra capilar. Caso seja um cabelo maior necessita sim , aquele direcionado para cada tipo de cabelo".

Já na hora de secar, a especialista em saúde e beleza capilar diz que a melhor forma é a secagem natural.

"Por mais que se use produtos termoativados, regule a temperatura do secador a forma natural é sempre melhor e mais saudável"

Viviane finaliza dando dicas para uma lavagem perfeita:

"Escolher cosméticos que respeitem suas necessidades é sempre um ponto crucial. Respeitar o tempo de pausa para entrega das propriedades , retirada de todo o produto e ter essa frequência de higienização também são super importantes".