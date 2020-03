Você conhece os benefícios do carvão para a saúde?

A natureza nos oferece vários recursos fantásticos que podem ser grandes aliados da nossa saúde, o carvão vegetal é um deles. Podendo ser usado tanto para fins medicinais e estéticos, o carvão apresenta características que se utilizadas corretamente, pode ser utilizado como remédio.

Devido sua alta capacidade de absorção, o carvão pode ser utilizado para neutralizar venenos, aliviar a dor e tratar inflamações, mas não dispensa a avaliação de um médico ou profissional.

O livro ‘’O Segredo da Saúde’’, de Elisa Biazzi, dá algumas dicas de utilização, confira:

1. Para tratar inflamações, utilize o carvão vegetal em pó misturado em fervura de pimenta-d ’água como compressa e aplique na área inflamada.

2. O carvão pode ser ingerido com um pouco de água para resolver casos sérios de inflamação. Mistura-se uma colher de sopa de óleo de oliva e uma colher de chá de pó de carvão, e toma-se em jejum e ao deitar, ou três vezes ao dia.

3. Para feridas que não cicatrizam, use carvão com argila, carvão com óleo de oliva ou só carvão puro.

4. Para infecções intestinais e diarreia, tome uma colher de carvão de três em três horas.

E os benefícios do carvão não param por aí, ele pode ser utilizado também para fins estéticos, conforme as dicas abaixo:

A. O carvão vegetal ativado pode ser utilizado na higiene bucal, escovar os dentes com o elemento ajuda a clarear os dentes e previne o surgimento de cáries, placa bacteriana e mau hálito.

B. Utilize o carvão vegetal combinado sabonete neutro facial para controlar a oleosidade, revitalizar a pele e prevenir o surgimento de acne