Aumenta a procura por máscaras e álcool em gel em Manaus

Manaus - Em Manaus, três pessoas que voltaram de viagem internacional estão em isolamento, passando por um período de supervisão, devido suspeita de infecção do coronavírus (Covid-19). Três casos de coronavírus foram confirmados no Brasil até a quarta-feira (4), todos diagnosticados pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

A preocupação da população de Manaus tem se intensificado e tem crescido a procura por materiais como álcool em gel e máscara, que auxiliam na prevenção da doença. “As pessoas estão procurando bastante o álcool em gel e a máscara, para se equiparem”, disse o consultor de vendas de farmácia Alcir, de 46 anos.

Supermercados e farmácias pela cidade estão renovando o estoque com mais frequência devido à rápida saída do álcool em gel e máscara nas prateleiras. “Tinha bastante no estoque, mas agora não tem mais, acabou. Nós ficamos sem esses materiais durante o período que fazemos o pedido até à chegada deles. Está saindo muito e rápido”, comentou um funcionário, que preferiu não ser identificado, de um supermercado da cidade.

De acordo com o consultor de Vendas Alcir, a procura tem partido principalmente de grandes empresas, escolas e pessoas viajantes. “Quem mais vem aqui comprar são as pessoas de escolas, grandes empresas e pessoas que viajam muito”, ressaltou.

Os principais sintomas do novo Coronavírus são nas vias respiratórias, semelhantes a um resfriado, como febre, tosse e dificuldade para respirar. Além disso, pode causar infecção no trato respiratório, originando pneumonias. Em casos de síndromes respiratórias mais graves, pode acontecer insuficiência renal e até a morte, como os casos que vêm ganhando repercussão no mundo.

Uma dica para a utilização consciente desses materiais é usar o álcool em gel principalmente na rua, onde há muito contato físico com objetos e pessoas, e em casa fazer a higienização somente com água e sabão. Já a máscara deve ser utilizada principalmente se houver o contato com aglomerações e multidões, bloqueando a infecção pelo ar.

Um quarto caso já identificado no Brasil teve confirmação para coronavírus após exame feito em laboratório particular aguarda resultado de uma contraprova.