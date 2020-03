Caic José Carlos Mestrinho realiza ação em alusão ao Março Lilás

Ao todo, 240 mulheres, de 25 a 64 anos, serão atendidas na unidade | Foto: Internet

Manaus (AM) - Para incentivar a prevenção contra o câncer de colo de útero, o Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) José Carlos Mestrinho (bairro Alvorada, zona Oeste) realizará, de 16 a 27 de março, uma ação voltada para o Março Lilás, com oferta de exames para as mães dos usuários e as servidoras da unidade, além de intensificar a vacinação contra o HPV.

Durante duas semanas, serão oferecidos exames preventivos (Papanicolau) e palestras informativas para orientar as mulheres sobre a importância da prevenção e conscientizar para a necessidade de identificação dos sintomas precocemente, como forma de aumentar as chances de cura.

Ao todo, 240 mulheres, de 25 a 64 anos, serão atendidas na unidade para coleta de material para a realização do exame. O atendimento acontecerá por meio de agendamento prévio na unidade.

Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) José Carlos Mestrinho | Foto: Divulgação

Agendamento - De acordo com a diretora do Caic, Rosana Maria do Nascimento Silva, a princípio, o agendamento está sendo feito com mães das crianças que realizam atendimento na unidade.

“Nós já iniciamos o agendamento, quando as mães comparecem aqui na unidade para marcar consulta para os filhos, elas já aproveitam e marcam o dia para realizar a coleta”, explicou .

O agendamento será realizado até o próximo dia 13 (sexta-feira), das 15h30 às 17h30, na sala do serviço social da unidade, localizada na rua Professor Abílio Alencar, 367, no bairro Alvorada 2, sendo necessário a apresentação de RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência atualizado.

Triagem e palestra - A coleta acontecerá em dois períodos - manhã, a partir das 8h, e tarde, a partir das 12h30. Antes do início dos atendimentos, as mulheres passarão por uma triagem e receberão uma palestra com orientações de saúde e prevenção do câncer de colo de útero.

Dados - O câncer do colo de útero é o mais incidente entre as mulheres no Estado do Amazonas. Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que o Amazonas terá, em 2020, 700 novos casos de câncer do colo de útero, sendo 580 somente em mulheres que moram em Manaus.

Os casos de HPV no estado registraram uma queda de 20% no ano passado, em comparação ao ano anterior, segundo dados da FVS. O levantamento mostrou que em 2018 foram 1.377 casos contra 1.093 casos em 2019.

*Com informações da assessoria