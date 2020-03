Alertas via SMS sobre coronavírus serão enviados pelas operadoras

O coronavírus faz parte da família do vírus que tem como fator principal as infecções respiratórias. O vírus foi descoberto dezembro do ano passado após alguns registros serem confirmados na China, doença conhecida como COVID-19.

O período de incubação do vírus até que os primeiros sintomas apareçam é de 2 a 14 dias, como cada vez mais o número de possíveis infectados e de casos que resultam positivos, o Ministério da saúde resolveu propor uma ação que enviasse mensagens por meio das operadoras de telefonia com o intuito de informar a população sobre a doença.

A proposta foi feita pela Anatel para que os usuários estivessem cada vez mais informados sobre o coronavírus e também uma maneira de proteger a população da doença. Já foi aprovado pelo órgão regulamentador (Anatel) que as operadoras deverão enviar alertas via MMS para um público definido pelo próprio Ministério, pois não serão todas as pessoas que irão receber.

Até o momento no Brasil estão confirmados 25 pacientes que resultaram positivo e 664 suspeitos de estar com a doença. As cidades que contam com novos registros são Rio de Janeiro, Alagoas, Minas Gerais e São Paulo.

No momento as prestadoras de serviço como a Vivo, Oi, TIM e Claro enviam SMS sobre alertas sobre o meio ambiente para aqueles usuários que já estejam cadastrados. Os alertas irão começar a ser enviados a partir da semana que vem sobre o Covid-19, que será um link que levará aos usuários a página do Ministério da Saúde tendo em vista instruir aos usuários sobre todos os sintomas e onde poderão buscar ajuda para tratar da doença.

*Com informações da assessoria