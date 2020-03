Vídeo: conheça mais sobre a luta de amazonenses contra o câncer

| Foto: Reprodução

Amazonas - No Amazonas, cerca de 300 pessoas fazem o tratamento contra o câncer. Desde 2019, aproximadamente 20 pessoas receberam o diagnóstico de cura, no entanto, o processo de tratamento é marcado por desafios que abatem os pacientes e suas respectivas famílias.

Um dos tipos de câncer mais conhecido é a leucemia. De acordo com o Ministério da Saúde, todos anos, aproximadamente, 11 mil pessoas descobrem ter leucemia, mais de 250 mil são crianças. No Amazonas, foram 152 novos casos em 2019. Atualmente, pouco mais de 300 pacientes adultos e infantis com leucemia fazem tratamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia (Hemoam).

De acordo com o Ministério da Sáude, todos anos aproximadamente 11 mil pessoas descobrem ter leucemia | Foto: Reprodução

A reportagem da TV Em tempo acompanhou algumas histórias de pessoas que superam a doença. Confira na íntegra:

