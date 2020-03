Mortes pelo novo coronavírus já passam de 4 mil no mundo

O número de mortes pelo novo coronavírus no planeta já ultrapassou a marca de 4 mil, segundo um levantamento da Reuters. Ao todo, cerca de 114.300 pessoas contraíram a Covid-19 desde o início do surto da doença em Wuhan, na China, no fim de 2019. Os casos estão distribuídos por 111 países, ainda segundo a agência de notícias.

Desde a última segunda-feira, três novos países notificaram o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus: Burkina Faso, Brunei e Mongólia. Além disso, Canadá e Chile reportaram as primeiras mortes em decorrência da Covid-19.

Segundo a última atualização do governo chinês, mais da metade dos óbitos registrados no mundo ocorreram na China: ao todo, 3.139 pessoas morreram na nação asiática, que também concentra o maior número de contágios — foram 80.879 até esta terça-feira. O segundo país mais afetado pelo coronavírus é a Itália, com 9.172 contágios, seguida do Irã, com 8.042, e da Coreia do Sul, com 7.513. Em termos de vítimas fatais, a sequência é idêntica: depois da China, os italianos reportaram o maior número de mortes, 464, seguidos dos iranianos, com 291, e dos sul-coreanos, com 59.