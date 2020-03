Centec lança cartilha de prevenção ao Coronavírus

Manaus - Unindo forças às autoridades de saúde pública, o Centro de Ensino Técnico (Centec) promove, nesta quarta-feira (11), junto à comunidade no entorno da escola, uma ação educativa de prevenção ao coronavírus, com o lançamento de uma cartilha elaborada especialmente com esse fim.

O objetivo é orientar os alunos, docentes e o público das comunidades adjacentes sobre as formas de se evitar a doença, que chegou ao Brasil há pouco tempo, mas já tem casos suspeitos no Amazonas.

“Tendo em vista que a doença é grave ainda não tem uma vacina, a cartilha é uma iniciativa do Centec para colaborar na disseminação de informação, tanto à comunidade acadêmica quanto do entorno, sobre os cuidados preventivos,” comenta a diretora de ensino do Centec, professora Eliana Cássia de Souza.

Sob a supervisão de professores, o trabalho está a cargo dos alunos do curso técnico em radiologia, que serão responsáveis por disseminar as informações relativas aos sintomas, formas de contagio e tratamento da doença, bem como dar dicas de higiene e etiqueta pessoal para evitar a transmissão do vírus em ambientes com grande fluxo de pessoas.

Segundo a direção da escola, o país vive um estado de alerta para evitar uma epidemia de Covid-19, e cada um tem de fazer a sua parte.

"O intuito é incentivar os alunos de radiologia a pesquisarem sobre o vírus e cuidados básicos que devemos ter para evitar o contágio, para depois repassar as informações aos demais alunos, às suas famílias e à comunidade ao redor da escola", explica a enfermeira e professor Lucas Silva, uma das organizadoras da ação educativa.

Conforme o docente, os estudantes vão se dividir para fazerem palestras durante os três turnos no Centec. “O conteúdo é totalmente voltado para a prevenção e dicas, como cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar, lavar as mãos com sabão e passar álcool em gel”, informa.

O professor Lucas Silva, que está dando suporte para a organização, acredita que a ação educativa é importante para prevenção e para a disseminação de informações corretas sobre o coronavírus. “Queremos contribuir para evitar a histeria coletiva, mostrando para a população que tem sim como evitar o contagio dessa nova patologia”, afirma.

