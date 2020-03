Brasil tem 34 casos confirmados de novo coronavírus, diz ministério

Manaus - O Ministério da Saúde (MS) divulgou nesta terça-feira (10) o mais recente balanço sobre os casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da doença batizada de Covid-19. Ao todo, há 34 casos confirmados da doença no País.



Os principais números são:

893 casos suspeitos, eram 930 caso na segunda 34 casos confirmados, eram 25 no balanço anterior 780 casos descartados - 5 pacientes estão hospitalizados; a paciente do DF está em estado grave 5 dos casos confirmados foram por transmissão local por contato próximo com pessoas que foram infectadas no exterior

Não há registro de casos de "transmissão comunitária", quando as autoridades de saúde não conseguem rastrear de onde veio a contaminação

Ao todo, são 19 casos em São Paulo, oito no Rio de Janeiro e dois na Bahia. Além disso, há um caso confirmado no Distrito Federal e nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Alagoas e Minas Gerais.

O Ministério da Saúde informou que 5 casos confirmados no país foram transmitidos internamente, ou seja, os pacientes infectados pegaram o vírus dentro do Brasil por contato próximo com pessoas infectadas no exterior. São quatro pacientes em São Paulo e um na Bahia.