Ministério Público investiga surto de H1N1 no Amazonas

Manaus - O Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil público para investigar um possível surto de gripe causado pelo vírus H1N1, a chamado influenza A. Em contrapartida, a secretaria de saúde do Estado contesta a medida.

O MPF recebeu notícia de que 20 pessoas morreram no Amazonas neste ano por conta do vírus. A informação consta na portaria do Ministério Público e foi contestada pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Segundo a Susam, foram registradas apenas três mortes neste ano, todas causadas pelo vírus influenza B. O órgão de saúde disse ainda que no momento a preocupação das autoridades é com a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que teve um aumento no número de casos em 2020.

