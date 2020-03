Coronavírus: Bolsonaro é monitorado após teste positivo em secretário

O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, está com coronavírus. O resultado do primeiro teste que ele fez na quarta-feira no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, confirmou que ele contraiu a doença. No momento, ele está em isolamento e aguarda a contraprova. Segundo o colunista Lauro Jardim, o governo americano pediu informações sobre o secretário, que participou de jantar com Trump.

Wajngarten já avisou ao presidente Jair Bolsonaro e a ministros que foi infectado com o novo vírus, depois de integrar a comitiva que esteve nos Estados Unidos, do último sábado até a terça. Depois de retornar a Brasília, ele foi para São Paulo.

Há quatro dias, Wajngarten publicou no seu Instagram uma foto em que aparece ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do vice, Mike Pence.

Procurada pela reportagem desde quarta, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência não se manifestou até o momento. Trump, por sua vez, disse em entrevista nesta quinta-feira que não está preocupado com o fato de o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, estar sendo monitorado para a doença.

Pouco após a divulgação das notícias sobre sua condição de saúde, na tarde de quarta, Wajngarten foi ao Twitter para reclamar da imprensa e dizer que está bem, mas não negou diretamente que foi ao hospital e fez teste para coronavírus.

"Em que pese a banda podre da imprensa já ter falado absurdos sobre a minha religião, minha família e minha empresa, agora falam da minha saúde. Mas estou bem, não precisarei de abraços do Drauzio Varella", escreveu o secretário de Comunicação, em referência indireta ao episódio em que o médico abraçou uma transexual presta, em reportagem do Fantástico, da TV Globo.

Bolsonaro cancela viagem

Bolsonaro, por sua vez, está no Palácio da Alvorada desde o fim da tarde de quarta. Nesta quinta, ele iria para Mossoró (RN), mas cancelou a viagem. Segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o adiamento ocorreu "em função de razões de segurança sanitária", por causa da decretação de pandemia mundial do coronavírus pela Organização Mundial de Saúde (OMS).Segundo Marinho, a situação obriga a ter "uma maior segurança com a figura do presidente da República e com as pessoas que estão no seu entorno".

Ele também afirmou que Bolsonaro precisará cuidar do que chamou de "problemas" na votação do Orçamento e de vetos analisados pelo Congresso, sem mencionar que um deles foi derrubado pelos parlamentares e provocou um impacto de R$ 20 bilhões.

Nos últimos dias, o presidente minimizou os efeitos do coronavírus e chamou de "pequena crise". Há quatro dias, Wajngarten publicou no seu Instagram uma foto em que aparece ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do vice, Mike Pence.

Veja quem viajou com Jair Bolsonaro para os Estados Unidos:

Presidente da República

Sra.Michelle Bolsonaro

Ministro de Estado das Relações Exteriores* - Ernesto Araujo

Ministro de Estado da Defesa - Fernando Azevedo e Silva

Ministro de Estado de Minas e Energia - Bento Albuquerque

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional/PR - Augusto Heleno

Governador do Paraná - Carlos Massa Ratinho Júnior

Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas - Raul Botelho

Sen. Jorginho Mello (PL/SC)

Sen. Nelsinho Trad (PSD/MS)

Dep. Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Deputado Daniel Freitas (PSL/SC)*

Embaixador Nestor Forster*

Embaixador João Mendes*

Assessor internacional, Filipe Martins

Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten*

Presidente da EMBRATUR* - Gilson Machado Neto

Presidente da APEX* - Sergio Ricardo Segovia Barbosa

Chefe de Operações da Apex Brasil para a América do Norte*

Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais/MECON* - Marcos Prado Troyjo

Secretária Especial do PPI* - Martha Seillier

Secretário de Aquicultura e Pesca do MAPA* - Jorge Seif Junior

Demais integrantes técnicos

*Não embarca no voo PR