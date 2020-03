Com coronavírus, Wajngarten esteve com Trump na visita aos EUA

O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, está com coronavírus. Há quatro dias, ele postou uma foto nas redes sociais ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do vice-presidente Mike Pence, com quem se encontrou durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao país. No mesmo dia, ele publicou uma imagem ao lado também de Bolsonaro.

O resultado do primeiro teste que ele fez na quarta-feira no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, confirmou que o secretário de Comunicação da Presidência contraiu a doença. No momento, ele está em isolamento e aguarda a contraprova.

Wajngarten já avisou ao presidente e a ministros que foi infectado com o novo vírus, depois de integrar a comitiva que esteve nos Estados Unidos, do último sábado até a terça. Depois de retornar a Brasília, ele foi para São Paulo.

Procurada pela reportagem desde quarta, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência não se manifestou até o momento.

Pouco após a divulgação das notícias sobre sua condição de saúde, na tarde de quarta, Wajngarten foi ao Twitter para reclamar da imprensa e dizer que está bem, mas não negou diretamente que foi ao hospital e fez teste para coronavírus.

Trump, por sua vez, disse em entrevista nesta quinta-feira que não está preocupado com o fato de o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, estar sendo monitorado para a doença.