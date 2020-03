Combate ao sarampo: Prefeitura inicia vacinação neste sábado (14)

Além da tríplice viral, serão oferecidas as vacinas contra febre amarela e o Papiloma Vírus Humano (HPV) | Foto: Arquivo Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus organizou para este sábado (14), uma atividade para intensificar a vacinação no combate ao sarampo. A programação será desenvolvida em 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que irão funcionar das 8h às 12h com a oferta da vacina tríplice virial para pessoas na faixa etária de seis meses a 49 anos. O reforço é uma das medidas evitar o aumento de novos casos, após quatro confirmações da doença registradas este ano.

Além da tríplice viral, que imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola, a intensificação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai oferecer outras vacinas, incluindo a imunização contra febre amarela e o Papiloma Vírus Humano (HPV), que é o principal causador do câncer de colo de útero.

“Todas as vacinas estarão disponíveis durante a intensificação no dia 14 de março, em mais uma oportunidade para que as pessoas possam atualizar o cartão de vacina. Mas o foco principal da ação é o combate ao sarampo, que depois de um ano voltou a ser notificado em Manaus. O prefeito Arthur Virgílio Neto determinou que não poupássemos esforços para evitar o sarampo na cidade”, destaca o secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi.

Neste momento, segundo o secretário, as pessoas estão preocupadas com o novo Coronavírus (Covid-19), mas o sarampo, que tem formas de transmissão semelhante, também é uma doença grave, de alta transmissibilidade, que pode levar ao óbito. “Porém, ao contrário do Coronavírus, é possível evitar o sarampo com a vacinação e a população deve contribuir atualizando a situação vacinal, em especial no que se refere às crianças, que são as mais suscetíveis para desenvolver complicações pela doença”, alerta Marcelo Magaldi.

| Foto: Arquivo Semcom

As 40 unidades de saúde que irão funcionar durante a intensificação vacinal no dia 14 de março estão localizadas nos Distritos de Saúde (Disas) Norte, Sul, Leste e Oeste. No Disa Rural, a estratégia é diferenciada e vem sendo executada durante a semana, com atuação com postos volantes. A lista com o endereço das unidades de saúde está publicada no site da Semsa ( http://semsa.manaus.am.gov.br).

Segundo a diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, as 40 UBSs foram selecionadas levando em conta a localização estratégica para facilitar o acesso da população. “Cada Disa terá 10 unidades de saúde em funcionamento com equipes de vacinação. A recomendação é para que procurem a unidade levando documento de identidade, o Cartão SUS e o cartão de vacina para que o profissional avalie a situação vacinal de cada pessoa”, avisa Marinélia Ferreira.

Casos

Os quatro novos casos de sarampo em Manaus foram notificados entre janeiro e fevereiro deste ano. Três foram notificados entre pacientes na faixa etária de 15 a 26 anos e um em uma criança de oito meses de idade, todos do sexo masculino, moradores dos bairros Monte das Oliveiras, zona Norte, Distrito Industrial II, zona Leste, Nova Esperança, zona Oeste, e Presidente Vargas, zona Sul.

Atualmente, a Semsa registra outros 12 casos suspeitos de sarampo e que estão em fase de investigação epidemiológica e laboratorial. “Os profissionais da Semsa realizam as medidas de controle no momento da notificação dos casos suspeitos, com monitoramento de contatos próximos do paciente e bloqueio vacinal. Mas outras medidas de controle estão sendo preparadas e a vacina continua disponível na rotina de serviços de todas as 183 salas de vacina no município de Manaus durante o ano todo”, reforça Marinélia Ferreira.

Doença

O sarampo é uma doença infecciosa causada por vírus e a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por via aérea, ao espirrar, falar, respirar ou tossir. Os sintomas principais são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso, além do exantema, que são as manchas vermelhas no corpo. As complicações pelo sarampo incluem cegueira, diarreia grave, encefalite, infecções no ouvido e infecções respiratórias graves, como pneumonia, podendo levar ao óbito.





Com informações da assessoria