O que tem sido feito para melhorar a saúde mental dos policiais

Se antes as discussões acerca de transtornos psíquicos estavam restritas aos profissionais de saúde da área, atualmente, a ideia de que saúde mental importa vem se popularizando entre outros setores da população, o que tem fomentado debates.

Considerada uma das dez profissões mais estressantes, segundo pesquisa realizada pelo site Business Insider, os policiais formam uma das categorias trabalhistas cuja saúde mental aparece mais deteriorada. Estresse, depressão e solidão são sintomas recorrentes entre integrantes da corporação.

Dados levantados pelo programa Fantástico da TV Globo revelam que, no Brasil, pelo menos 43 policiais militares são afastados do trabalho a cada dia por causa de transtornos psiquiátricos. Somente em São Paulo, estado com o maior contingente policial do país (93.799 agentes), 120 policiais militares se suicidaram entre 2012 e 2017.

Dados alarmantes

Antes de ingressar na corporação, é obrigatório realizar uma avaliação psicológica. Contudo, uma vez policial, apenas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul são feitos exames periódicos para avaliar a saúde mental dos componentes das tropas. Em comparação à população civil, um policial militar tem quatro vezes mais chances de cometer suicídio.

Na Polícia Militar do Rio de Janeiro, os dados são os mais alarmantes. Estima-se que os PMs cariocas solicitam 40 vezes mais afastamentos 800 a cada 10 mil policiais devido a problemas psiquiátricos em comparação a trabalhadores do setor privado. No RJ, existem 93 psicólogos dois para cada mil policiais, já o número de psiquiatras é de apenas dois.

Em São Paulo, dois policiais se afastam do trabalho todos os dias por causa de problemas relacionados à sua saúde mental. Segundo a ouvidoria da PM de São Paulo, entre 2017 e 2018 houve um aumento de 80% de 20 para 38 casos no número de casos de suicídio entre policiais.

Entre os estados que apresentam as maiores taxas de suicídio entre policiais estão: São Paulo (182 registros), Rio de Janeiro (58), Rio Grande do Sul (50), Paraná (26) e Bahia (21).

Pressões, treinamentos exigentes e preconceito

Entre as razões apontadas por especialistas para compreender esse quadro, está o treinamento exigente, ou até abusivo, pelo qual policiais passam desde a sua entrada na corporação.

Além disso, a rigidez hierárquica e o uso da intimidação por superiores agravam o estresse e o medo diariamente presentes na profissão. Há também casos de estresse pós-traumático, especialmente em policiais que trabalham diretamente com conflitos.

O constrangimento de compartilhar os problemas com outros policiais superiores na hierarquia militar faz com que policiais não compartilhem seus problemas e vivam esses conflitos de modo solitário. Entre as razões para esse quadro, está o fato de não sentirem apoio dentro da corporação, ou não desejarem sofrer preconceito por seus colegas.

Outro problema comum são as subnotificações, casos de tentativas e realização de suicídio que não são informados ao setor responsável dentro da corporação. Os tabus sobre o fenômeno e o medo de sofrer retaliações tanto de superiores como de colegas de mesma patente costumam ser responsáveis por tais subnotificações.

Medidas contra o problema

Em 2019, a Bancada Ativista apresentou o Projeto de Lei 1.051, que propõe que o Estado dê proteção e assistência à saúde mental de agentes da segurança pública que foram vítimas de violência durante o exercício do seu trabalho. O projeto também prevê atendimento médico e tratamento psicológico e terapêutico a agentes que foram ameaçados ou tiveram familiares sob ameaça.

Além de ser um direito básico de qualquer pessoa, tal medida visa garantir maior proteção à sociedade, já que, enquanto um agente público, um policial com transtornos mentais não tratados ou diagnosticados é um risco para todos.

*Com informações da assessoria