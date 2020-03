Precisa fazer fisioterapia? Moacyr Alves abre vagas nesta segunda (16)

Atendimento serão feitos no Abrigo Moacyr Alves, localizado no bairro Alvorada | Foto: Divulgação

O Abrigo Moacyr Alves promove, somente nesta segunda-feira (16), as inscrições para 10 vagas (terceira idade) para atendimentos de fisioterapia. Os atendimentos são gratuitos e ocorrem na sede da instituição localizada na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I (em frente da Maternidade do Alvorada).

As inscrições podem ser feitas no Setor do Serviço Social do Abrigo, no horário das 14h30 às 18h, munidos dos seguintes documentos: 2 fotos 3x4 (recentes), cópia do RG, CPF, cartão do SUS, laudo médico, encaminhamento para fisioterapia, comprovante de residência com o CEP da rua.

Os atendimentos fazem parte do Programa de Apoio à Comunidade (PROCIAC) que proporciona aos comunitários serviços nas áreas de psicologia, fisioterapia, assistência social, oficina musical, laboratório de informática, atividades esportivas, ciclo de palestras, cursos de geração de renda, dentre outros, além de trabalhar a interação das crianças da instituição com a comunidade.

*Com informações da assessoria