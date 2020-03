Academias reforçam procedimentos para prevenção ao coronavírus

Uma das principais recomendações que a academia tem feito em comunicados internos aos alunos | Foto: Divulgação

A Fórmula Academia está seguindo, rigorosamente, todas as orientações do Ministério da Saúde para prevenção ao Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2). A medida tem como objetivo promover a saúde e o bem-estar de alunos, educadores físicos e demais colaboradores da academia.



Uma das principais recomendações que a academia tem feito em comunicados internos aos alunos é com relação a higienização das mãos, desde a chegada no local até o encerramento do treino. A Fórmula, que já disponibilizava normalmente álcool em gel nas suas dependências, reforçou ainda mais a quantidade de dispensers do produto, nas salas de aulas coletivas, musculação e outros espaços de convívio.

“Além disso, intensificamos a higienização dos equipamentos”, destaca o educador físico e coordenador da Fórmula Academia, José Roggero. Não colocar a mão na boca, olhos e nariz durante os treinos e não compartilhar garrafa de água são outras medidas que o estabelecimento vem reforçando internamente.

Outra orientação é que, em caso de indisposição ou sintomas de gripes e resfriados, alunos e colaboradores da academia permaneçam em casa até a pronta recuperação. Já para os alunos que viajaram ou viajarão para o exterior, a Fórmula solicita que não frequentem a academia por sete dias e informe sobre a ausência, que ganhará dez dias de crédito em seu plano.

*Com informações da Assessoria