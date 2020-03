Brasil tem primeira morte confirmada por coronavírus

O estado de São Paulo registrou o primeiro caso de morte por coronavírus no Brasil. A informação foi divulgada pelo governo estadual na manhã desta terça-feira (17). O secretário de Estado da Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, e o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, farão coletiva às 13h para falar sobre a primeira morte relacionada à doença no Estado.

Ainda não há mais detalhes sobre o caso, mas a informação inicial é de que a vítima teria 62 anos. Trata-se de um homem, com histórico de diabetes, hipertensão e hiperplasia prostática, que estava internado em hospital particular, segundo informações do G1.

Ainda não há detalhes sobre local de residência nem se ele havia viajado ao exterior ou tido contato com alguém infectado no país.

De acordo com a Secretária Estadual de Saúde, o estado de São Paulo tem 152 casos confirmados da doença até esta segunda-feira, com mais 1.777 casos suspeitos de coronavírus. Em todo o Brasil são 234 casos confirmados, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde desta segunda-feira.

O Governo de São Paulo avalia que o surto de coronavírus deve durar "de quatro a cinco meses". No entanto, as medidas restritivas adotadas pela administração estadual, como a suspensão das aulas e a restrição de eventos, não devem ser aplicadas durante todo este período.