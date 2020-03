ADS suspende a realização das Feiras de Produtos Regionais em Manaus

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) informa que as Feiras de Produtos Regionais, promovidas pelo Governo do Amazonas ficarão suspensas na capital amazonense pelos próximos 15 dias, a partir desta quarta-feira (18).

A decisão foi tomada após o governador do Estado, Wilson Lima, decretar situação de emergência e anunciar medidas para fortalecer o trabalho de prevenção e controle do novo coronavírus (Covid 19), já iniciado no Amazonas.

Na capital, as Feiras da ADS são realizadas de terça-feira a sábado, em parceria com os shoppings Ponta Negra, Sumaúma Park e Manaus Plaza; MF Amazônia; Comando Geral da Polícia Militar; e Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus (Cassam).

Nesta terça (17), as edições das Feiras da ADS realizadas no Manaus Plaza Shopping, às 15h, e no Sumaúma Park Shopping, às 16h, funcionarão normalmente.

*Com informações da assessoria