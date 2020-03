Conhece o Crajiru? Saiba quais são os benefícios dessa planta

Crajiru ou Pariri, muito comum na floresta Amazônica e na Mata Atlântica | Foto: Divulgação

Crajiru ou Pariri (nomes científicos arrabidaea chica ou fridericia chica), essa planta é excelente para tratar a hipertensão arterial, dentre tantos outros benefícios. Ela é uma planta muito comum na floresta Amazônica e também na Mata Atlântica e pode ser encontrada de norte a sul do país.

A planta pariri tem sua ação comprovada contra a pressão alta, de acordo com o que concluiu estudos sobre o assunto ( https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/15126/2/11.pdf ). Os testes sugerem que o pariri exercer um efeito vaso-relaxante nas artérias e veias, ou seja, o sangue passa com mais facilidade nas veias e artérias que estão mais relaxadas por causa do uso da erva. Os estudos foram feitos com o extrato alcoólico da planta, mas nada impede de também usarmos o chá que também terá esse efeito.

Outros benefícios

• protetor do fígado

• antioxidante

• atividade antitumoral

• Combate fungos

• Atividade antibacteriana

• Anti-inflamatório

• Cicatrizante

• Diurético

Como usar

A forma de usar o pariri vai depender, se ele for um extrato alcoólico você deverá seguir as recomendações do fabricante, que normalmente pede para ser ingerida 20 gotas de pariri na água 3 vezes ao dia. Caso resolva fazer o chá, basta levar água para ferver e depois acrescentar as folhas do pariri e deixar por aproximadamente 10 minutos.

Efeitos colaterais e contraindicações

O pariri é uma planta bastante segura se for usada em dosagens normais e geralmente não apresenta toxidade e efeitos colaterais mas existem algumas recomendações: mulheres grávidas e crianças devem sempre buscar orientação médica antes de fazer uso de qualquer medicação, mesmo que seja de ervas naturais.

ATENÇÃO

É sempre mais seguro buscar ajuda médica, ter hábitos mais saudáveis como alimentar-se bem e fazer exercícios além de, também tomar medicações conforme orientação prescrita por um profissional.





